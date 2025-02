Michelle Trachtenberg morta, il trapianto di fegato e l’ultima battaglia dell’attrice contro il bullismo

Roma, 26 febbraio 2025 – Mondo dello spettacolo in lutto per l’improvvisa e prematura morte di Michelle Trachtenberg. L'attrice e modella statunitense è stata trovata cadavere nella sua casa a Manhattan. Aveva appena 39 anni. La sua carriera è iniziata da bambina nel mondo dello spettacolo, era nota soprattutto per i suoi ruoli in “Buffy l'ammazzavampiri” e “Gossip Girl”. Il New York Post è stato il primo a riportare la notizia della sua morte, senza specificare la causa del decesso.

La carriera

Michelle Trachtenberg aveva iniziato la sua carriera di modella nella pubblicità a soli tre anni, lavorando negli anni per gli spot di diverse importanti azienda. Il suo primo ruolo da attrice fu nella serie televisiva di Nickelodeon 'The Adventures of Pete & Pete', dal 1994 al 1996. Nello stesso periodo, aveva recitato nel ruolo di Lily Montgomery nella soap opera 'La valle dei pini'. Il debutto cinematografico da protagonista è datato 1996 nel film 'Harriet, la spia'. Nel 1997 si trasferì a Los Angeles e recitò nella serie televisiva 'Meego' (che le valse un Young Artist Award). Nel 1999 entrò nel cast del film 'Inspector Gadget'.

Nel 2000, oltre a comparire nel film 'Un pezzo di paradiso', ottenne il ruolo di Dawn Summers in 'Buffy l'ammazzavampiri', che interpretò fino alla fine della serie nel 2003. Nel 2004 il ritorno al cinema con il film 'EuroTrip'. Ottenne anche un ruolo nella serie 'Six Feet Under', dove interpretava la popstar Celeste. Nel 2005 divenne protagonista nel film 'Disney Ice Princess - Un sogno sul ghiaccio'. E ancora nel 2006 comparve come guest star nelle serie televisive 'Dr. House' e 'Law & Order', oltre a recitare nel film 'Black Christmas - Un Natale rosso sangue'.

Ha partecipato anche a diversi video musicali dei Fall Out Boy, dei Ringside, e dei Trapt. Nel 2007 ottenne il ruolo della protagonista femminile in 'The Hill' e iniziò la sua partecipazione nei panni di Georgina Sparks in 'Gossip Girl' durata fino al 2022. Nel 2009 entrò nel cast della serie 'Mercy', che non venne però rinnovata per una seconda stagione. Prese parte, inoltre, al film '17 Again - Ritorno al liceo' con Zac Efron e nel 2010 ebbe un piccolo ruolo nella commedia 'Poliziotti fuori - Due sbirri a piede libero'. Nel 2011 comparve come guest star in tre episodi della serie 'Love Bites. Mentre continuava la sua partecipazione a 'Gossip Girl', ha preso parte anche alla serie 'Sleepy Hollow' (2015) e ai film 'The Scribbler' (2014) e 'Un regalo per Natale' (2015).

Disposta l’autopsia

Sarebbe stata la madre, secondo fonti della polizia citate da Abc News, a trovarla morta mercoledì mattina nel suo appartamento di New York City, vicino a Columbus Circle. Secondo le stesse fonti, l'attrice si sarebbe recentemente sottoposta a un trapianto di fegato e potrebbe aver avuto delle complicazioni. La morte, secondo le prime indiscrezione, sarebbe avvenuta per cause naturali. Non ci sarebbero circostanze sospette. Ma verrà eseguita un'autopsia per accertare la causa e le modalità del decesso.

"È con grande tristezza che confermiamo che Michelle Trachtenberg è scomparsa", ha confermato il suo ufficio stampa a The Hollywood Reporter, aggiungendo: "La famiglia chiede la privacy per la loro perdita. Al momento non ci sono ulteriori dettagli".

La battaglia contro il bullismo

L'attrice aveva spesso parlato del bullismo subito in età scolare come un'esperienza che l'aveva profondamente segnata. Negli ultimi mesi, si era spesa anche contro il bullismo online, quello degli haters che si affannavano a speculare sul suo aspetto e su ipotetici interventi di chirurgia plastica o sul supposto uso di droghe. Tra i suoi follower, infatti, non era passata inosservata la sua perdita di peso. Lei aveva affrontato le critiche ed aveva risposto postando dei selfie. "Curiosità? Questa è la mia faccia. Non è malnutrizione, nessun problema. Perché dovete odiare? Ho ricevuto diversi commenti di recente sul mio aspetto. Non ho mai fatto chirurgia plastica, sono felice e sana. Trattenetevi, haters".