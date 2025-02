Chi era la moglie di Gene Hackman: Betsy Arakawa aveva 32 anni in meno di lui

Roma, 27 febbraio 2025 – Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Gene Hackman e Betsy Arakawa, pianista classica e seconda moglie del leggendario attore. Ieri, entrambi sono stati trovati morti, insieme al loro cane, nella loro abitazione di Santa Fe. Al momento non si conoscono le cause del decesso collettivo, circostanza anomala: le autorità locali hanno spiegato che non sono stati notati segni di atti criminali. Hackman aveva 95 anni, mentre Betsy Arakawa 63.

Chi era Betsy Arakawa: la biografia

Nata il 1° dicembre 1961 alle Hawaii, Betsy Arakawa ha coltivato fin da giovane una profonda passione per la musica classica, dedicandosi allo studio del pianoforte. Per sostenere la sua carriera musicale, ha lavorato part-time in una palestra in California, dove il destino le ha fatto incontrare l'uomo che sarebbe diventato suo marito.

Negli anni '80, mentre lavorava presso un centro fitness, Arakawa conobbe infatti Gene Hackman, all'epoca già affermato attore di Hollywood. Nonostante la differenza d'età di oltre trent'anni, tra i due nacque una relazione sentimentale che li portò a sposarsi nel 1991. Era il secondo matrimonio per Hackman, precedentemente sposato con Fay Maltese, dalla quale ha avuto tre figli: Christopher, Elizabeth e Leslie. Arakawa ha fatto da madre putativa ai figli dell’attore.

Vita insieme a Santa Fe

Hackman e Arakawa si erano stabiliti a Santa Fe, nello stato del New Mexico, dove hanno condotto una vita lontana dai riflettori. Insieme, avevano progettato e arredato la loro residenza in un complesso isolato nei pressi di Old Sunset Trail, accomunati dalla passione per l'arte e il design. Arakawa, che aveva smesso con la carriera di pianista classica, oltre a supportare il marito nella sua carriera, co-gestiva un negozio di arredamento a Santa Fe, insieme l’amica Barbara Lenihan.

Dopo il ritiro dalle scene cinematografiche nel 2004, condiviso con la moglie, preoccupata per le sue condizioni di salute, Gene Hackman si dedicò alla scrittura di romanzi. In questa nuova avventura, la moglie svolse un ruolo cruciale, offrendogli puntualmente consigli e feedback sulle opere. Hackman stesso ha riconosciuto l'importanza del contributo di Betsy nel processo creativo dei suoi libri.

Poche apparizioni in pubblico

Nonostante il matrimonio con una star di Hollywood, Arakawa ha sempre mantenuto un profilo basso, evitando le luci della ribalta e preservando la propria privacy. La coppia preferiva trascorrere il tempo libero in tranquillità, condividendo serate dedicate alla visione di film e spettacoli comici. Questa scelta di vita discreta ha permesso loro di godere di una relazione solida e lontana dalle pressioni mediatiche. L’ultima apparizione in pubblico risale al 2021.