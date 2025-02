La storia di Gene Hackman: i 5 anni nei Marines, l’amicizia con Dustin Hoffman, i film e i due Oscar

Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Gene Hackman, leggendario attore statunitense, e di sua moglie, la pianista classica Betsy Arakawa. Entrambi sono stati trovati senza vita, insieme al loro cane, nella loro residenza di Santa Fe, nel New Mexico, il 26 febbraio 2025. Hackman aveva 95 anni, mentre Arakawa ne aveva 63. Le autorità locali hanno confermato i decessi, specificando che non vi sono segni evidenti di atti criminali; le cause delle morti restano al momento sconosciute. Con Hackman se ne va un attore rappresentativo di un epoca d’oro del cinema, di cui ha saputo interpretare ruoli memorabili.

Chi era Gene Hackman: la biografia

Nato il 30 gennaio 1930 a San Bernardino, California, Eugene Allen Hackman ha vissuto un'infanzia segnata dalla separazione dei genitori e da frequenti trasferimenti. A 16 anni, si arruolò nei Marines, dove prestò servizio per circa cinque anni come operatore radio. Dopo il congedo, intraprese vari lavori e studiò giornalismo e produzione televisiva all'Università dell'Illinois. Ma la sua vera passione era sempre stata la recitazione, che lo spinse a trasferirsi a New York, dove frequentò la Pasadena Playhouse. Qui conobbe diversi attori fra cui Dustin Hoffman, con il quale instaurò una duratura amicizia.

La carriera

Gli inizi della carriera di Hackman non furono facili; spesso sottovalutato per il suo aspetto non convenzionale né particolarmente avvenente, faticò a trovare ruoli significativi. Il debutto cinematografico avvenne nel 1964 con "Lilith - La dea dell'amore", ma fu il ruolo di Buck Barrow in "Gangster Story" (1967) a dargli visibilità internazionale e una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista. Da quel momento, la sua carriera decollò, caratterizzata da una straordinaria versatilità che gli permise di spaziare tra generi diversi, dal dramma alla commedia, dal thriller all'azione. Nei decenni si è affermato anche in ruoli di duro e cattivo, regalandoci interpretazioni straordinarie. Dopo due Oscar e 4 Golden Globe, Hackman aveva annunciato il suo ritiro dalla recitazione nel 2004, dichiarando di voler dedicare più tempo alla scrittura, una sua passione di lunga data. Ha co-scritto diversi romanzi.

I film più famosi

Nel corso di una carriera durata oltre quattro decenni, Gene Hackman ha partecipato a numerosi film di successo. Ecco una selezione dei suoi lavori più rappresentativi.

"Il braccio violento della legge" (1971) Nel ruolo dell'agente Jimmy "Popeye" Doyle, Hackman offre una performance intensa che gli vale il suo primo Premio Oscar come miglior attore protagonista.

"La conversazione" (1974) Diretto da Francis Ford Coppola, Hackman interpreta Harry Caul, un esperto di sorveglianza ossessionato dalla privacy. Il film è considerato un classico del cinema thriller psicologico.

"Superman" (1978) Hackman veste i panni del villain Lex Luthor nel primo film dedicato al superuomo dei fumetti. Si ricorda molto di più lui che il resto del cast.

"Gli spietati" (1992) Nel ruolo del brutale sceriffo Little Bill Daggett, Hackman recita accanto a Clint Eastwood in questo western moderno, guadagnando il suo secondo Premio Oscar, questa volta come miglior attore non protagonista.

"I Tenenbaum" (2001) In questa commedia drammatica diretta da Wes Anderson, Hackman interpreta Royal Tenenbaum, il patriarca di una famiglia disfunzionale, offrendo una performance che gli vale un Golden Globe.

"Mississippi Burning - Le radici dell'odio" (1988) Hackman offre il volto l'agente dell'FBI Rupert Anderson in questo dramma basato su eventi reali legati ai diritti civili negli Stati Uniti.

"Il socio" (1993) Famoso legal thriller basato sul romanzo di John Grisham, Hackman recita al fianco di Tom Cruise, nei panni di un avvocato di un prestigioso studio legale con oscuri segreti.

"Potere assoluto" (1997) Diretto e interpretato da Clint Eastwood, Hackman è perfetto e irritante nel ruolo del presidente degli Stati Uniti coinvolto in uno scandalo criminale.

"La giuria" (2003) Altro legal thriller, in cui Hackman è un arrogante consulente per le giurie disposto a tutto pur di vincere un caso di responsabilità civile contro un produttore di armi.

"Nemico pubblico" (1998) Thriller tecnologico girato in stile adrenalinico da Tony Scott, in cui Hackman interpreta un ex agente dei servizi segreti in fuga, accanto a Will Smith. Un intreccio di sorveglianza digitale, complotti e paranoia, che anticipa le tematiche del mondo moderno.

"Due candidati per una poltrona" (2004) La commedia che segna l'ultima apparizione cinematografica di Hackman prima del suo ritiro dalle scene.

Vita privata

Gene Hackman è stato sposato due volte. Nel 1956 con Fay Maltese, dalla quale ha avuto tre figli: Christopher, Elizabeth e Leslie. La coppia ha divorziato nel 1986, dopo trent'anni di matrimonio. Nel 1991, Hackman ha sposato Betsy Arakawa, pianista classica, con la quale ha condiviso il resto della sua vita fino alla tragica scomparsa di entrambi nel 2025.