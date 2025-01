Gaza, tregua più vicina. A Doha si tratta. Israele pronto a liberare 3mila detenuti

Le trattative per il rilascio degli ostaggi e un cessate il fuoco a Gaza sono a un passo dall’accordo. Il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa uscente Jake Sullivan ha dichiarato che si è molto vicini a un’intesa, con la volontà di raggiungere un accordo prima del 20 gennaio. Il suo successore, Mike Waltz, ha sottolineato che Hamas non ha altra scelta se non un accordo. In cambio del rilascio di 33 ostaggi israeliani e stranieri, Israele libererà oltre 3.000 prigionieri palestinesi. La delegazione israeliana ha incontrato i rappresentanti di Trump e Biden a Doha, in Qatar, con l’obiettivo di concludere l’accordo prima dell’insediamento di Trump. Le condizioni sembrano mature per un’intesa, con il sostegno internazionale per il cessate il fuoco.