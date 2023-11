Canada, allarme fentanyl: l'oppiaceo fa strage

Montreal (Canada), 17 dicembre 2016 - Emergenza fentanyl in Canada: in una sola notte - quella tra giovedì e venerdì - sono morte 9 persone a Vancouver, tutte uccise da una overdose di questo sedativo molto più potente della morfina. A lanciare l'Sos è il sindaco della città dell'estremo Ovest del Canada, in una conferenza stampa convocata ad hoc: "E' un periodo terribile per Vancouver ed è difficile vedere segnali incoraggianti finché non avremo toccato il fondo", ha detto Gregor Robertson. Il capo della polizia ha precisato che dalla fine del mese di novembre sono 160 le persone rimaste uccise dall'uso di questo oppiaceo, contro le 67 di tutto il 2015. L'istituto di medicina legale della provincia della Colombia Britannica ha confermato che il fentanyl è stato responsabile di due terzi dei 622 morti per overdose di stupefacenti nei primi nove mesi del 2016, una percentuale due volte superiore all'anno precedente.

Le province e il governo federale canadese avevano concordato a fine novembre di agire assieme di fronte a una "crisi nazionale di sanità pubblica". La ministra della Giustizia, Jane Philpott, ha evocato la possibilità di decretare lo "stato di emergenza".