Schianto fra due elicotteri militari Black Hawk in Kentucky: vittime

Roma, 30 marzo 2023 - Un terribile schianto in volo fra due elicotteri militari Black Hawk è avvenuto nella notte nella contea di Trigg, nello stato americano del Kentucky. L'incidente che ha coinvolto due HH60 che stavano svolgendo un addestramento: si teme che il bilancio delle vittime possa essere pesante. Il governatore del Kentucky Andy Beshear ha dichiarato di aver ricevuto "le prime segnalazioni" dell'incidente e che "si prevedono vittime". "Non si conoscono le condizioni dei membri dell'equipaggio in questo momento", ha dichiarato la base dell'esercito Fort Campbell in una nota. La polizia di Stato e la divisione per la gestione delle emergenze sono al lavoro sul luogo dell'incidente.

Gli elicotteri Black Hawk coinvolti provenivano dalla 101ª Divisione Aviotrasportata (Air Assault) e stavano svolgendo un addestramento di routine. Secondo i notiziari locali l'incidente è avvenuto intorno alle 21.35 ora locale (03.35 in Italia) e fino a nove persone potrebbero essere morte nello scontro.