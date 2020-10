Roma, 30 ottobre 2020 - Il bilancio dei casi di coronavirus nel mondo ha superato oggi quota 45 milioni, con un incremento di un milione di contagi in soli due giorni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University, secondo cui le infezioni a livello globale sono oggi 45.028.250 rispetto ai 44.059.551 di martedì. I morti causati dal virus nel mondo sono 1.181.075, mentre le persone guarite sono 30.301.655.

Sotto la lente la situazione in Europa, con code a Parigi nella fuga dal rigido lockdown deciso da Macron e il nuovo record delle infezioni in Germania. Spaventosi i dati sull'aumento dei contagi e delle morti in Belgio

Usa, Trump: non chiuderemo

Gli Stati Uniti registrano il record assoluto di contagi: oltre 91 mila in più nelle ultime 24 ore. Un dato mai registrato da inizio pandemia. Superati anche i 9 milioni di casi, con oltre 20 Stati che hanno registrato un'impennata dei contagi. Il presidente Trump, però, ostenta sicurezza: "Francia e Germania non stanno andando bene. Noi vogliamo il loro bene ma stanno chiudendo. Noi invece non chiuderemo".

Francia, code per uscire da Parigi

A poche ore dall'inizio del nuovo lockdown in Francia, alla mezzanotte di oggi, sono state registrate lunghe code per uscire da Parigi e passare il confinemento in campagna. Ingorghi hanno riguardato 700 km di strade nella regione dell'Ile-de-France a partire da ieri sera. Secondo le nuove restrizioni è fatto divieto di uscire da casa se non per lavori essenziali o ragioni mediche. Il presidente Emmanuel Macron ha spiegato che le nuove misure sono necessarie perché il Paese rischia di "essere sovraccaricato da una seconda ondata che senza dubbio sarà più pesante della prima".

I casi giornalieri in Francia sono ai livelli di aprile e ieri le autorità hanno registrato 47.637 infezioni da coronavirus e 250 morti.

La maggioranza dei francesi, il 70%, approva il nuovo lockdown, secondo uno studio Odoxa-Dentsu consulting . Oltre metà dei francesi, il 51%, afferma inoltre di essere stato convinto dall'intervento pronunciato mercoledì sera dal presidente, 9 punti in più rispetto all'annuncio del coprifuoco, due settimane fa, ma 14 punti in meno rispetto all'introduzione del primo lockdown nel marzo scorso.

Nuovo record in Germania

Nuovo record di casi di Covid-19 registrati in 24 ore in Germania: le nuove infezioni sono state 18.681, stando ai dati diffusi dal Robert Koch Institut, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Il totale dei positivi è di 499.694, quello dei decessi 10.349, 77 in più rispetto al giorno prima.

Intanto la Germania ha aggiornato l'elenco delle zone a rischio Covid: quasi tutta l'Italia e l'Austria ne fanno parte. Nelle scorse settimane il Robert Koch Institut aveva segnalato 11 regioni italiane come "zona rossa", nel nuovo elenco ce ne sono 13, con l'aggiunta di Liguria e Campania oltre alla provincia di Bolzano che già rientrava nella lista.

Belgio: + 38% dei casi, + 43% morti

Tra il 20 ed il 26 ottobre, il Belgio ha registrato una media di 15.316 nuovi casi di Covid-19, con un aumento del 38% rispetto al periodo precedente. Dall'inizio dell'epidemia sono state contate 392.258 infezioni. Nello stesso periodo, sono morte una media di 79 persone al giorno (+ 43,9%), facendo lievitare a 11.308 il numero di decessi attribuiti al Coronavirus dall'inizio della pandemia. I ricoveri ospedalieri hanno raggiunto una media giornaliera di 618 tra il 23 e il 30 ottobre, con un aumento del 77%. Attualmente sono 6.187 le persone ricoverate per covid-19 (+ 4%), di cui 1.057 in terapia intensiva (+ 9%).

Russia, oltre 5mila casi a Mosca

Nuovo record di casi di contagio da coronavirus anche in Russia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18.283 nuovi casi, rispetto ai 17.717 di ieri. Nella sola area della capitale Mosca i contagi sono stati 5.268. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 355. Il dato complessivo delle infezioni dall'inizio della pandemia è arrivato a quota 1.599.976, mentre i decessi sono 27.656.

Argentina, oltre 30mila morti

L'Argentina ha registrato nelle ultime 24 ore altri 345 morti legati alla pandemia, raggiungendo quota 30.071. Nello stesso tempo i casi positivi sono stati 13.924, elevando a 1.130.533 il bilancio dei contagiati di otto mesi di emergenza Covid-19. I ricoverati in rianimazione sono 5.037, con una percentuale di occupazione dei letti di questo settore del 64,2% in tutto il Paese. Allarme in quattro province argentine (Neuquén, Ro Negro, Tucumán e Santa Fe) che hanno superato l'80% di occupazione dei letti dei pazienti più gravi.