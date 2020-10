Roma, 31 ottobre 2020 - La corsa del Covid non si ferma e sempre più Paesi pensano (o sono già tornati) ai lockdown, seppur diversamente modulati rispetto all'inverno scorso: i casi diagnosticati nel mondo hanno superato la soglia dei 45 milioni, mentre il bilancio delle vittime è di oltre 1,1 milioni (Johns Hopkins University). Gli Stati Uniti, dove ormai si è agli sgoccioli della campagna elettorale per le presidenziali, rimangono il Paese più colpito con oltre 9 milioni di casi e il più alto numero di vittime (oltre 229 mila). L'India è al secondo posto per numero di casi, con più di 8 milioni, e il Brasile il terzo con più di 5 milioni.

Coronavirus Italia, bollettino del 31 ottobre

Gran Bretagna, lockdown dal 4 novembre?

Dopo le chiusure decretate in Belgio, Francia e Germania, lo spettro del lockdown totale si fa strada anche nel Regno Unito dove è stato superato il milione di casi (dal 31 gennaio al 31 ottobre il totale dei casi diagnosticati è 1.011.660). Il premier Boris Johnson sta valutando l'ipotesi estrema e potrebbe metterla in pratica già all'inizio della prossima settimana, nel tentativo di contenere la corsa del Coronavirus e salvare il Natale: dovrebbe annunciare un semi lockdown in Inghilterra con pub, ristoranti e negozi di beni non essenziali chiusi, ma con scuole, università e cantieri aperti.

Germania, pandemia cresce

Salgono i contagi in Germania. Per il quarto giorno consecutivo si sono registrati aumenti di casi giornalieri: 19.059 quelli comunicati oggi dall'Istituto Robert Koch, con 103 decessi. La Germania ha superato il mezzo milione di contagi dall'inizio della pandemia, esattamente 518mila casi con oltre 10mila vittime. I nuovi dati arrivano alla vigili dell'entrata in vigore delle nuove misure restrittive decise nella riunione di mercoledì scorso tra Angela Merkel ed i responsabili dei lander che permetteranno ai 16 stati federale di chiudere i ristoranti per tutto il mese di novembre.

Austria, nuove restrizioni in arrivo

In Austria l'epidemia non rallenta e si va verso un mini lockdown. Il Premier Sebastian Kurz ha annunciato il provvedimento che entrerà in vigore martedì e si protrarrà fino alla fine di novembre. Le misure includono un coprifuoco, la chiusura di ristoranti, alberghi, istituzioni culturali e sportive. I nuovi casi sono 5.349, meno dopo il record di 5.627 di venerdì.

Stoccolma chiude musei e gallerie d'arte

Stoccolma chiuderà da domani musei e gallerie d'arte come misura contro il contagio del Coronavirus. La capitale svedese ha deciso anche una stretta sulle attività sportive, vietando gli allenamenti di gruppo nelle piscine e il pattinaggio sul ghiaccio. Le misure saranno in vigore almeno fino al 19 novembre. Come è noto la Svezia ha adottato un atteggiamento più soft degli altri paesi di fronte alla pandemia. Il municipio di Stoccolma ha detto di voler aiutare i cittadini a rispettare le raccomandazioni di buon senso per evitare il contagio. Di fronte alla crescita dei casi positivi, le autorità svedesi hanno diffuso negli ultimi giorni una serie di raccomandazioni per le aree più colpite, fra cui figura la capitale. In queste zone si esorta la popolazione ad evitare contatti con altri nuclei familiari, i mezzi pubblici di trasporto e luoghi al chiuso come musei, biblioteche e piscine.

Russia: altri 18mila casi

In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 18.410 casi di Coronavirus, 4.952 dei quali solo nella capitale Mosca, e 334 morti. Il numero dei nuovi contagi è leggermente superiore a quello di ieri (18.283) e conferma il trend in aumento. Nella regione di Mosca, da lunedì 2 novembre, scatterà l'autoisolamento obbligatorio per le persone di età superiore ai 65 anni e per chi soffre di malattie croniche.

Spagna, scontri a Barcellona

Scontri in centro a Barcellona manifestanti e agenti di polizia. In centinaia sono scesi in piazza ieri sera per protestare contro le nuove misure anti-covid che prevedono il coprifuoco e il divieto di lasciare la città durante il weekend di festa. Registrati anche alcuni saccheggi nei negozi, così come danneggiamenti alle auto delle forze dell'ordine. Cinquanta agenti sono rimasti feriti e 12 persone sono state invece arrestate.

Polonia, 22 contagi

Il contagio continua a crescere in Polonia. Nelle ultime ore sono stati registrati 22mila casi e 281 persone sono morte. Le autorità di varsavia hanno deciso di chiudere i cimiteri in coincidenza con la ricorrenza di Ognissanti e dei morti. In diverse località del Paese saranno aperti ospedali provvisori. Un ospedale è stato allestito nello stadio di calcio di Varsavia.

Bielorussia: chiusi i confini

Bielorussia ha temporaneamente chiuso i confini di terra ai cittadini stranieri e agli apolidi a partire da domani, 1 novembre. La decisione è contenuta in un decreto del Consiglio dei ministri datato 30 ottobre. Le restrizioni non riguardano passaporti diplomatici, delegazioni ufficiali e cittadini stranieri che prestano assistenza internazionale a titolo gratuito alla Bielorussia. Nessun divieto per chi arriva in aereo.