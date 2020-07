Roma, 4 luglio 2020 - Dopo che ieri l'Oms ha lanciato l'ennesimo avvertimento sulla pandemia mondiale di Coronavirus ("Svegliatevi"), oggi sono ancora gli Stati Uniti in primo piano con numeri sempre più preoccupanti e l'ennesimo record di contagiati in un solo giorno (57mila). Altra norizia arriva dalla Francia dove l'ex premier Edouard Philippe è indatao per la riusposta del Paese al Coronavirus. Intanto la Catalogna mette in quarantena 200mila persone.

I numeri complessivi in costante aggiornamento nel mondo dicono che sono stati superati gli 11 milioni di casi. Secondo l'ultimo aggiornamento di Johns Hopkins University, i contagi sono 11.037,625 a livello globale e i morti 523.898.

Stati Uniti

Nuovo record di casi negli Stati Uniti: nelle ultime 24 ore sono stati 57.562. È quanto emerge dai dati del Covid Tracking Project. Si tratta del terzo giorno consecutivo con oltre 50.000 nuovi contagi. I casi di coronavirus negli Stati Uniti sono in totale 2,79 milioni e i decessi 129.405. Il Covid tocca anche la famiglia del presidente Donald Trump: Kimberly Guilfoyle, fidanzata del figlio primogenito di Donald Trump, Donald Junior, esarebbe positiva al coronavirus. Lo riporta TheHill precisando che Trump Junior è invece negativo. Guilfoyle, che lavora per la campagna del tycoon, non ha avuto recenti contatti con il presidente. Intanto da segnalare che l`Alabama e diversi altri stati degli Stati Uniti hanno riportato aumenti record nei casi di coronavirus, in vista del lungo weekend del 4 luglio. La Carolina del Nord, la Carolina del Sud, il Tennessee e l'Alaska hanno assistito tutti a nuovi massimi giornalieri.

Trump al 4 luglio

Trump è arrivato in South Dakota per le celebrazioni del 4 luglio ai piedi del Monte Rushmore. Ad attenderlo una folla di circa 7.500 sostenitori, seduti gli uni vicini agli altri, senza mascherine, come se il coronavirus non ci fosse.

Spagna

La Generalitat catalana ha deciso di mettere in quarantena nelle loro case gli abitanti di 38 piccoli comuni della provincia di Segrià, che contano circa 209.000 persone, a partire da mezzogiorno, a fronte dell'aumento dei casi di coronavirus registrati nelle ultime ore. Sono nove i focolai attivi. Lo rende noto La Vanguardia. Fino alle 16 ai residenti sarà permesso di entrare , ma da quel momento in poi sarà vietata la circolazione, ad eccezione dei lavoratori che devono spostarsi.

India

Continuano ad aumentare i contagi in India, con 22.771 nuovi casi nelle ultime 24 ore, il numero più alto dall'inizio dell'epidemia, e un totale di 648.315. Sempre secondo i dati del ministero della Sanità, da ieri ci sono stati 442 decessi. Il numero complessivo dei morti dopo aver contratto il covid dall'inizio della crisi sono in India 18.655.

America Latina

Un picco di contagi nelle ultime 24 ore (70.644) ha dimostrato che la curva della pandemia cerca ancora in America Latina il suo assestamento, mentre i casi hanno raggiunto i 2.793.946, con un forte incremento anche dei morti a 124.118 (+2.736).

Brasile

In Brasile nelle ultime 24 ore sono state registrati altri 1.290 morti e 42.223 nuovi casi di coronavirus, portando il totale rispettivamente e 63.174 vittime e a 1.539.081 contagi. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Brasilia, secondo cui lo stato più colpito resta quello di San Paolo.

Giappone

Almeno 130 nuovi casi sono stati registrati a Tokyo nelle ultime 24 ore, un aumento che per il terzo giorno consencutivo si mantiene sopra le 100 unità. Lo ha riferito l'emittente locale Nhk, citata dall'agenzia Reuters. Sono casi legati ai quartieri della movida.

Francia

Una corte francese ha avviato un'inchiesta sulla gestione da parte del governo di Parigi della risposta al coronavirus: l`indagine si concentra su tre figure di spicco, tra le quali c`è anche il primo ministro uscente Edouard Philippe, a seguito di denunce di sindacati e medici. Ieri Philippe si è dimesso nell`ambito di un rimpasto di gabinetto. L`esecutivo ha dovuto fronteggiare critiche per la carenza di dispositivi medici durante la pandemia. Il Museo del Louvre riaprirà le sue porte lunedì 6 luglio, inaugurando la sua fase post Covid con tutte le precauzioni possibili e senza gli abituali turisti americani e asiatici di questa stagione. La crisi ha già causato "più di 40 milioni di perdite" al Louvre, ha annunciato il suo presidente e direttore Jean Luc Martinez.

Gran Bretagna

In Inghilterra pub riaperti dopo tre mesi di lockdown, per la gioia di avventori ed esercenti, tra i timori delle autorità locali e delle forze dell'ordine, preoccupati per disordini e nuovi contagi per il cosiddetto 'super sabato'. Tra le riaperture sono previsti anche ristoranti, cinema, musei, biblioteche e parrucchieri, cosi' come hotel e b&b. Si prevedono 10,5 milioni di persone al volante nel fine settimana e 6,5 milioni nei pub, 1,5 in più rispetto alla media.

Russia

La Russia ha registrato 6.632 nuovi casi nelle ultime 24 ore, aggiornando a 674.515 il numero dei contagi dall'inizio della pandemia nel Paese. Le autorità russe hanno anche riportato 168 nuove vittime da ieri, legate al Covid-19. Il bilancio complessivo dei decessi è ora di 10.027.