Parigi, 3 luglio 2020 - La notizia era nell'aria già da alcuni giorni. Ma oggi è diventata ufficiale. Il premier francese, Edouard Philippe, ha rassegnato le dimissioni sue e del governo al presidente della Repubblica Emmanuel Macron: è quanto annuncia l'Eliseo. Al suo posto nominato Jean Castex. Nella nota in cui l'annuncia, l'Eliseo precisa che la decisione (accettata) ha effetto immediato. Il presidente Emmanuel Macron è al lavoro per una nuova squadra di governo che potrebbe vedere la luce entro mercoledì 8 luglio, quando è previsto il prossimo Consiglio dei ministri. Per ora il governo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti.

A prendere le redini del governo sarà quindi Jean Castex, l'uomo che era stato incaricato di guidare la graduale uscita della Francia dal confinamento anticovid. Castex è definito da 'Le Figaro' il "sarkozysta", lo "squalo" e "Monsieur déconfinement". Ma il quotidiano francese vede nel scelta del 55enne due vantaggi: è un uomo politico e insieme un grande conoscitore del sistema sanitario nazionale.

Philippe è stato recentemente confermato sindaco di Le Havre col 58% dei voti nel secondo turno delle elezioni amministrative. Già da tempo in Francia era not come i suoi rapporti con Macron non fossero più quelli di un tempo. Secondo quanto pubblica il sito online del quotidiano Le Parisien, Philippe e Macron si sono incontrati giovedì sera. Ora ci sarà un ripasto di governo. Lo stesso Macron in un 'intervista rilasciata ad alcuni media francesi aveva già confermato un rimpasto imminente.

Quello attuale era il governo Philippe 2. Passato dalla destra repubblicana alla République En Marche di Emmanuel Macron, molto vicino all'ex pre ier Alain Juppé, Philippe era alla guida del governo dal 15 maggio 2017. Il suo esecutivo è stato oggetto di un profondo rimpasto nel 2018, dopo le dimissioni del ministro della Transizione Ecologica e Solidale, Nicolas Hulot. Secondo un sondaggio pubblicato da France Tv Info, una maggioranza di francesi auspica che il rimpasto e il cambio di politica per quest'ultima fase del quinquennato si accompagni ad una svolta più ecologica e sociale.

Secondo una fonte all'interno del governo dimissionario francese, citata dall'agenzia AFP, Edouard Philippe lascia il suo posto di primo ministro definitivamente, dopo essere rimasto 3 anni in carica. A palazzo Matignon, sede dell'esecutivo, sono in corso i preparativi per il passaggio di consegne con il successore Castex. Su Twitter si moltiplicano gli omaggi all'ormai ex premier da parte di suoi fedelissimi, come l'eurodeputato Gilles Boyer: "Saluto Edouard Philippe, che è stato un grande primo ministro per la Francia".