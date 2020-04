Washington, 3 aprile 2020 - Cresce in modo esponenziale il Coronavirus nel mondo. Il bilancio è di oltre un milione di casi e oltre 53.000 morti. I numeri aggiornati della Johns Hopkins University parlano di 1.016.128 persone che a livello globale hanno contratto la Covid-19 e di 53.146 decessi. Gli Stati Uniti (dove i dati sono sempre più pesanti) restano primi per numero di casi, 245.540, l'Italia per il triste bilancio di 13.915 vittime. Più della metà della popolazione mondiale è confinata a casa.

Stati Uniti

Con 1.169 vittime nelle ultime 24 ore, gli Usa hanno ora il triste primato del maggior numero di decessi in un giorno dall'inizio della pandemia, superando il record italiano dei 969 morti del 27 marzo. Gli Stati Uniti hanno 243.453 casi positivi, più del doppio dell'Italia, e quasi 6.000 decessi, 1.500 dei quali nella sola area di New York. Il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio, ha sollecitato gli abitanti a coprirsi il volto quando sono in pubblico e vicino ad altre persone. Questo, ha precisato, non significa indossare le mascherine mediche, che dovrebbero essere lasciate agli operatori sanitari. "Può essere una sciarpa, una bandana fatta in casa", ha aggiunto. "Ora facciamo 100mila test al giorno, più di ogni altro Paese al mondo in relazione alla popolazione", ha annunciato nel frattempo Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca.



Spagna

La Spagna ha registrato altri 932 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano a 10.935 il numero complessivo dei morti. Lo ha riferito oggi il ministero della Sanità, precisando che i contagi confermati ad oggi sono 117.710, dopo i nuovi 7.472 casi delle ultime 24 ore.

Belgio

In Belgio sono 1.143 le persone decedute causa del Covid-19, 132 solo nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati nelle ultime 24 ore sono 578, 377 sono stati dimessi. In tutto sono ricoverate 5.552 persone, 1205 in terapia intensiva. I casi accertati di contagio nelle ultime 24 ore sono saliti di 1422, per un totale di 16770.

Corea del Sud

Il numero dei contagiati in Corea del Sud ha superato quota 10mila, secondo il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie del ministero della Salute. I casi sono 10.062, con un incremento di 86 pazienti nelle ultime 24 ore. I morti sono passati da 169 a 174. Tra i nuovi contagiati 23 sono stati registrati nella provincia di Gyeonggi, nove nella città di Daegu e 18 a Seul.

Cina

Wuhan, l'isolamento continua

Le autorità di Wuhan, epicentro dell'epidemia di coronavirus in Cina, hanno chiesto oggi ai residenti della città di restare a casa ed evitare spostamenti non indispensabili perché si teme un rimbalzo dei contagi dopo la scoperta di nuovi casi nella provincia. Questo a pochi giorni dall'8 aprile, data alla quale era stato stabilito che sarebbe iniziato un graduale ritorno alla normalità. Secondo una nota diffusa dal governo municipale del capoluogo della provincia dello Hubei, le comunità residenziali della città dovranno proseguire le misure di isolamento, mentre ai residenti, muniti di mascherina obbligatoria, sarà misurata la temperatura corporea all'ingresso degli stabili. Prevenire una nuova ondata di infezioni, si legge nell'avviso diffuso oggi dalle autorità locali, resta comunque «un compito arduo». Il documento cita in proposito il pericolo rappresentato dai pazienti asintomatici, dai casi di persone guarite e dimesse poi risultate di nuovo positive al coronavirus e di nuovi contagi 'importì dall'estero.

La Cina conta 31 nuovi casi accertati di contagio - dei quali 29 provenienti dall'estero e 2 sviluppatisi localmente - e 60 nuovi casi asintomatici. In totale, sono 81.620 i casi accertati dall'inizio dell'epidemia, secondo l'ultimo bollettino della Commissione Nazionale per la Sanità cinese, di cui 1.727 ancora ricoverati, e il numero di decessi sale a quota 3.322.

