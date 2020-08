Roma, 22 agosto 2020 - Continua a correre la pandemia da Coronavirus con oltre 800mila morti e più di 23 milioni di positivi, da inizio emergenza. Se i dati in Italia preoccupano e, secondo i calcoli della Fondazione Gimbe, i contagiati sono aumentati di oltre il 140% solo nell'ultimo mese, in molti paesi del resto di Europa è gia seconda ondata. Per la prima volta da fine aprile la Germania ha superato il tetto dei 2mila casi di Covid in 24 ore, ma anche la Russia registra un nuovo picco: quasi 5mila nuove infezioni. E nel resto del mondo la situazione sembra inarrestabile: gli Stati Uniti rimangono il paese più colpito (In totale più di 5,6 milioni), seguiti dal Brasile, che oggi segnala 30mila nuovi positivi.

Coronavirus Italia, il bollettino del 22 agosto

Germania

Era da fine aprile che la Germania non registrava un dato di contagiati da Coronavirus così alto. Il Robert Koch Institut (RKI) parla di 2.034 nuovi contagi e, con il dato odierno, nel paese il numero dei positivi al Covid19 totali arriva a 232.082. E la riapertura delle scuole non avrebbe avuto un ruolo determinante nell'aumento dei nuovi contagi. Secondo uno studio del Robert Koch Institut, infatti, negli istituti scolastici tedeschi, a tre settimana dalla riapertura - che in realtà varia nei diversi Laender - si sono registrate complessivamente 150 nuove infezioni. Anche ristoranti, alberghi o uffici non sono considerati luoghi primari d'infezioni. Più determinante, secondo l'Rki, le infezioni nelle conduzioni familiari e nelle case di cura per anziani, dove si registra la casistica più ampia. Soprattutto negli ospizi, in caso di focolaio, si sono contagiati in media quasi 19 persone.

Croazia

La Croazia reintroduce alcune misure restrittive a fronte alla crescita dei contagi. Nelle ultime 24 ore nuovo record giornaliero di contagi con 306 casi su 2.574 test effettuati. Un decesso. I casi attualmente attivi sono 2.052, i pazienti in ospedale 143, 12 dei quali in terapia intensiva. Dall'inizio dell'epidemia si sono registrati in totale 7.900 contagi e 170 vittime.

Zagabria quindi corre ai ripari e da lunedì tornano le norme di sicurezza per caffè e bar, mentre viene imposto di 20 persone ad eventi privati che può salire fino a 50 per matrimoni e funerali. Le nuove misure rimarranno in vigore almeno 14 giorni.

Slovenia

La Slovenia ieri ha registrato 43 nuovi contagi su 1.203 test effettuati, e un altro decesso. I totali da inizio epidemia nel Paese ex jugoslavo salgono a 2.617 casi e 131 vittime. I casi attivi sono ad oggi 370, 18 i pazienti in ospedale. La gran parte degli ultimi contagi riguardano giovani di ritorno dalle vacanze all'estero, molti dalla vicina Croazia.

Serbia

In Serbia nelle ultime 24 ore si sono registrati 170 nuovi contagi e tre decessi. Dall'inizio dell'epidemia in marzo, nel Paese balcanico i casi di Covid-19 sono stati 30.548, le vittime 695.

Romania

Nelle ultime ore la Romania ha registrato 1.189 nuovi infetti, per un totale di 77.544 dall'inizio crisi. Sono stati segnalati altri 37 decessi, con il numero complessivo delle vittime che sale a 3.233. I pazienti in ospedale sono ad oggi 7.202, dei quali 504 in terapia intensiva. La Romania è il Paese dei Balcani maggiormente colpito.

Svizzera e Principato del Liechtenstein

Sono 295 i nuovi casi di infezione da Covid-19 confermati nella ultime 24 ore in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Un decesso e due nuove ospedalizzazioni. Nell'ultima settimana i casi confermati sono stati 1.572, i ricoveri 30 e i decessi 5. Contact tracing: il numero di persone in isolamento è attualmente di 1.739 e i contatti posti in quarantena 5.742. Dei soggetti in quarantena ben 15.037 sono rientrati da Paesi a rischio. Il totale dei contagi da inizio pandemia è di 39.627. I decessi sono 1.720.

Usa

Gli Stati Uniti contano 175.245 morti a causa del virus, rende noto l'Università Johns Hopkins. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 1.067. Complessivamente i casi di contagio negli Usa è di 5.618.133. La città di New York, che ora sembra aver superato la crisi, ha visto morire per Covid 23.641 persone. Il vicino New Jersey 15.941, la California 11.886, il Texas 11.391, la Florida 10.168. La crisi cresce e Donald Trump si appoggia a una teoria cospirazionista. In un tweet il presidente degli Stati Uniti afferma che il 'Deep State' vuole rinviare la scoperta del vaccino anti-coronavirus a dopo le elezioni presidenziali di novembre. "Il deep State, o chiunque altro, sopra l'Fda sta rendendo molto difficile per le aziende farmaceutiche convincere la gente a testare i vaccini e le terapie. Ovviamente sperano di ritardare la risposta fino a dopo il 3 novembre. Bisogna concentrarsi sulla velocità e salvare vite umane!", ha twittato in numero uno della Casa Bianca.

Messico

Anche il Messico è in piena emergenza, nella giornata di ieri registrati 5.298 nuovi casi di contagio e 510 morti. In tutto il Paese il numero di persone infettate da inizio epidemia sono 549.734. I decessi finora accertati sono 59.610.

Russia

Nuovo picco per la Russia, che ha registrato quasi 5mila nuovi casi da Covid in 24 ore, per la precisione 4.921. Lo riferisce l'agenzia di stampa Interfax: finora sono 951.897 i casi di infezione rilevati da Mosca. Le autorità russe hanno inoltre annunciato che 121 persone sono morte per Covid10, portando il bilancio ufficiale delle vittime a 16.310.

Reppublica Ceca

La Repubblica Ceca - secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Reuters - ha registrato 506 casi di contagio da Covid19, il dato peggiore da inizio epidemia. Finora nel paese sono stati riportati 21.551 casi di contagio da Coronavirus, con 411 decessi con coronavirus, 19 dei quali la scorsa settimana.

Brasile

Sono 1.054 i decessi legati alla pandemia di Covid19 registrati in Brasile, nelle ultime 24 ore, mentre 30.355 i nuovi casi. Questi dati portano a 113.358 morti e oltre 3,5 milioni di contagi il bilancio del Paese dall'inizio dell'emergenza sanitaria, che resta, dopo gli Stati Uniti, il secondo al mondo più colpito dalla pandemia di Coronavirus.

Corea del Sud

Torna a crescere il ritmo dei contagi da Covid19 in Corea del Sud. Oggi sono stati rilevati 332 nuovi contagi, il dato peggiore dall'8 marzo scorso, con infezioni registrate in tutte le principali città e province del paese. Lo hanno segnalato i Centri coreani per la prevenzione delle malattie. In conseguenza, il governo ha deciso di espandere le misure di distanziamento a partire da domani, anche alle aree fuori da Seoul, la capitale, dove già erano state imposte. Già nella settimana, infatti, erano stati fatti chiudere karaoke, club, buffet, ma da domani sono vietate anche le funzioni religiose in presenza e tutti gli eventi al chiuso con più di 50 persone e all'aperto con più di 100 persone. Le scuole, in cui sono stati riportati dei cluster di contagi, andranno in didattica a distanza. Il ministro della Sanità Park Neung-hoo ha affermato che il paese si trova a "una congiuntura critica di un'epidemia nazionale di Covid19".

India

L'India conferma 69.878 nuovi casi di coronavirus e nel gigante asiatico il totale sale a quasi tre milioni, per la precisione 2.975.701, dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Lo evidenzia l'ultimo bollettino del ministero della Sanità, che parla anche di 55.794 morti, dopo che sono stati confermati altri 945 decessi per complicanze provocate dal Covid-19.