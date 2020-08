Roma, 21 agosto 2020 - Il bollettino di oggi sul Coronavirus del Ministero della Salute, atteso a metà pomeriggio, servirà a capire se la curva dei contagi proseguirà ancora verso l'alto o ci sarà una prima flessione dopo giorni di crescita costante, anche a causa di vacanze e rientri dalle ferie all'estero. Saranno diffusi i dati su contagi, casi totali, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Intanto a scendere è l'età media dei positivi, ora intorno a 30 anni. Secondo i calcoli della Fondazione Gimbe i contagiati in Italia sono aumentati di oltre il 140% nell'ultimo mese. Il confronto è con i 3.399 nuovi casi rilevati dal 12 al 18 agosto contro i 1.408 della settimana fra il 15 e il 21 luglio. Tensioni e polemiche sulle elezioni regionali e sulla riapertura delle scuole. Il consulente ministeriale Walter Ricciardi corregge il tiro dopo le dichiarazioni di ieri: "Adesso è possibile riaprire le scuole e andare votare". E la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina assicura: in aula dal 14 settembre. Secondo il leader della Lega Matteo Salvini "ora non c'è emergenza, lo dicono i numeri" e "chi dice il contrario, ovvero il Governo, è in malafede e fa terrorismo per mantenere il potere".

Covid, i numeri del 21 agosto

Oggi 947 nuovi casi e 9 morti

Lombardia

E' ancora in crescita il numero dei nuovi positivi in Lombardia: +174 rispetto ai +154 di ieri. Sei le vittime del Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano state 2). Il numero dei positivi fa riferimento a 10.703 tamponi, ieri erano stati di più (13.757).

Lazio, sopra quota 130

"Oggi nel Lazio si registrano 137 casi e un decesso - annuncia l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato -. Di questi oltre la metà sono casi di rientro e oltre il 35% dai rientri dalla Sardegna".

Toscana, 79 nuovi positivi

In Toscana sono 11.063 i casi di positività, 79 in più rispetto a ieri (25 identificati in corso di tracciamento e 54 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 79 casi odierni è di 34 anni circa, il 68% è asintomatico. Delle positività odierne, 20 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero di cui 18 per motivi di vacanza (più 8 contatti).

Campania, volano i contagi

"Sono 68 i contagi registrati oggi in Campania: 14 a Napoli: 3 dall'estero, 6 provenienti da strutture turistiche della Sardegna e 5 residenti. A Caserta contagi provenienti da Spagna e Sardegna. Anche a Salerno contagi provenienti dall'estero". Questo il bilancio che il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, traccia in una diretta sui Facebook. "Ci dobbiamo preparare ad accogliere pazienti sintomatici e quindi a riaprire le strutture sanitarie. Da lunedì riapre il covid center di Napoli all'ospedale Loreto Mare. Non possiamo essere colti di sorpresa", spiega.

Puglia, oltre 30 contagi

Sono 35 i nuovi casi di Covid registrati in Puglia, tra i quali c'e' anche un neonato, ricoverato all'ospedale Giovanni XXIII di Bari in totale sono stati effettuati 2931 test per l'infezione da Covid-19. I casi positivi sono cosi' suddivisi : 14 in provincia di Bari; 4 nella Bat; 12 in provincia di Foggia; 5 in provincia di Lecce. Non sono stati registrati decessi.

Umbria, 22 nuovi casi

Dopo i 17 di ieri, sono 22 i nuovi casi accertati nell'ultimo giorno in Umbria. Con dieci guariti in più (1.393 in tutto), arrivano quindi a 129 gli attualmente positivi secondo i dati ufficiali pubblicati nel sito della Regione. Nessuno dei nuovi contagiati ha avuto bisogno del ricovero: restano complessivamente 11 i pazienti con il Covid nelle strutture sanitarie, di cui uno in terapia intensiva.

Marche, i casi continuano a salire

Sei positivi al Billionaire

"Una cinquantina di dipendenti del Billionaire sono in auto-isolamento dopo i casi di positività accertati su alcuni lavoratori stagionali, con i quali sono stati a contatto", riferisce all'Ansa l'apparato comunicativo del locale di Porto Cervo di proprietà di Flavio Briatore, chiuso anticipatamente il 17 agosto scorso in aperta polemica con le ultime ordinanze restrittive del sindaco di Arzachena (stop alla musica da mezzanotte). I contagi sarebbero in tutto sei.

Sardegna, Solinas: lockdown 'boutade' assurda

"Credo sia una boutade priva di fondamento, se ci fosse verità anche minima in un'affermazione di questo tipo, saremmo all'assurdo". Così il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, commenta le notizie giornalistiche su un paventato lockdown nell'Isola dopo l'incremento di contagi tra i turisti. "La Sardegna è riuscita ad avere la più bassa circolazione virale d'Italia e ancora oggi nonostante i nuovi casi di importanzione continua a non essere tra le prime 5 regioni con più casi. Non accetteremo in nessuna sede un'eventuale chiusura e adotteremo tutte le misure necessarie per tutelare il nome della Sardegna".

Malpensa e Fiumicino: la differenza fra tamponi e sierologici

Scuola, Vo' anticipa

L'anno scolastico a Vo' inizierà il 7 settembre, una settimana prima rispetto al calendario previsto in Veneto: così la località padovana diventata 'zona rossa', insieme a Codogno, nella fase iniziale della pandemia Covid potrà rodarè l'organizzazione scolastica in vista della visita del Presidente Sergio Mattarella, prevista per il pomeriggio del 14 settembre. A dare l'annuncio è stato il sindaco della cittadina dei Colli Euganei, Giuliano Martini. "Anticiperemo l'apertura il 7 per la scuola d'infanzia - dice all'ANSA - e il 9 per le elementari e medie, in modo da riuscire a verificare tutto il sistema scolastico per arrivo del Capo dello Stato".

Ricciardi: la prima ondata non è finita

"Si continua a parlare di seconda ondata del virus, ma in realtà non è neanche finita la prima ondata. Sapevamo che allentare le misure avrebbe avuto conseguenze. Il virus è pericoloso in ambienti chiusi, bisogna continuare a indossare le mascherine, mantenere le distanze e osservare l'igiene personale". Così Ricciardi, intervenendo al meeting di Rimini. E tornando sul tema scuola dice: "Dobbiamo riaprire le scuole perché sono il motore del sistema democratico. Lo dobbiamo fare cercando di limitare la circolazione fuori dagli istituti e rispettando protocolli rigidi". Il consulente ha poi affermato: "Le decisioni si basano sui dati, non sulle emozioni o sull'ideologia". Su movida e focolai: al momento in Italia "i focolai sono mille" e "siamo ancora in grado di controllare" la situazione, ma "se diventano 2 mila o 3 mila non riusciamo più a controllarla". E sottolinea: "Guardate quello che sta succedendo nel Lazio. Ieri mi chiedevano come fa uno a mettere in correlazione la discoteca e la movida? Praticamente i casi del Lazio sono in gran parte dovuti a giovani tornati soprattutto dalla Sardegna dove hanno ballato ammassati".