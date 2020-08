Roma, 22 agosto 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia oggi. Si attendono gli aggiornamenti dal Ministero della Salute, dopo giorni in cui si fanno i conti con una curva epidemica che continua a salire, con il picco di ieri (post lockdwon) quando si sono raggiunti quasi mille nuovi positivi al Covid19. Saranno diffusi anche i dati su ricoveri e terapie intensive. Nel nostro paese la situazione rimane meno allarmante rispetto al resto d'Europa, dove per alcune nazioni è già seconda ondata, come la Germania che ha superato il tetto dei 2mila casi in un solo giorno. Anche nel resto del mondo la pandemia continua a correre quasi inarrestabile e l'aumento dei casi è dovuto anche al rientro dalle vacanze dall'estero. Per far fronte alla situazione, dopo i test agli aeroporti di Fiumicino, Malpensa e Linate, da oggi Civitavecchia ha attivato anche il drive-in al porto, "ma non basta", ha dichiarato il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, invitando "il Ministero della Salute e la Regione Sardegna" a "predisporre controlli con tampone agli imbarchi dei traghetti". E' polemica infatti su un'eventuale limitazione della mobilità interregionale, un'ipotesi lanciata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, a cui si sono detti contrari Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) e Giovanni Toti (Liguria). E con settembre alle porte il rientro a scuola si fa sempre più vicino, ma su Facebook i professori segnalano "troppi rischi" e dichiarano: "Così in aula non ci torniamo".

Covid, il bilancio di oggi, 22 agosto

I numeri delle Regioni

Lazio, impennata di casi

Record di nuovi casi dall'inizio dell'epidemia nel Lazio. Oggi se ne contano 215 (con zero decessi), di cui il 61% sono link di rientro. Il precedente record era 208, registrato addirittura il 28 marzo. "Oggi è record di positivi - sottolinea l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - mai così tanti, legati prevalente ai casi con link dalla Sardegna 45% (97 casi). Sono in prevalenza giovani e asintomatici". In questa fase, continua D'Amato, "il tema non sono nè le ospedalizzazioni, nè le terapie intensive, che sono assolutamente sotto controllo e non danno alcuna preoccupazione, ma bloccare tempestivamente le catene di trasmissione rintracciando gli asintomatici ed evitare che venga diffuso il virus in ambito familiare". Attivo da oggi il drive-in di Civitavecchia, dove, come negli altri drive-in, "si lavorerà sia il sabato che la domenica a pieno regime - specifica D'Amato -. Dico sin da subito che se ci sono delle file da fare di avere pazienza, perchè i nostri operatori sanitari stanno facendo uno sforzo straordinario con le tute a 40 gradi per la tutela della salute di tutti".

Contagi alti anche in Veneto

Sono 160 in più i casi di tampone positivo rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore. Sono passati da 21.650 a 21.810. Nessun nuovo decesso. I casi attualmente positivi sono passati da 1.865 a 1.992.

Emilia Romagna

Oggi altri 80 casi in Emilia Romagna, di cui 46 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Più della metà (42) erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 35 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. Oltre un terzo dei nuovi contagi (29) sono collegati a vacanze o rientri dall`estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l'isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Per quanto riguarda la situazione sul territorio, le province che presentano il maggior numero di casi sono Bologna (12 nuovi positivi), Ferrara (11) e Reggio Emilia (10).

Le altre regioni

Sono 10 i nuovi casi di Covid19 individuati nelle Marche, rispetto a 1.076 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Anche in Umbria 18 nuovi positivi, 24 in Abruzzo e 22 in Puglia.

Le altre notizie di oggi

