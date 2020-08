Roma, 25 agosto 2020 - Corre senza fermarsi la pandemia da Coronavirus. Non solo nel nostro Paese, dove la curva epidemica negli ultimi giorni si aggira attorno al tetto dei mille positivi, ma anche nel resto del mondo. Gli Stati Uniti continuano a registrare record di contagi, seguiti dal Brasile e dall'India, che resta il terzo paese più colpito dalla pandemia, con oltre 60mila nuove infezioni solo nell'ultima giornata. Ma anche in Europa l'allerta è alta: la Germania segnala 1.278 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, mentre in Spagna oltre 2mila, e da venerdì 20mila casi, tanto che il primo ministro Pedro Sanchez ha annunciato l'impiego dell'esercito per fronteggiare la pandemia. In Francia focolaio in un resort per naturalisti: positivi oltre 100 nudisti.

Intanto a Creta l'arcivescovo ortodosso Ireneos ha esortato i fedeli a non indossare la mascherina durante la funzione nella chiesa di San Tito a Heraklion, parlando del presunto pericolo della maschera per la fede: non indossate maschere nelle chiese "per non imprigionare la fede", avrebbe detto. Ma secondo creta24.gr, la folla di fedeli che si trovava nella chiesa di San Tito ha continuato a indossare le mascherine.

Nel frattempo, l'ex premier ucraina Yulia Tymoshenko, contagiata dal Coronavirus, si trova in terapia intensiva e "resta in condizioni gravi", ha comunicato la sua addetta stampa Marina Soroka. Secondo il sito Rbk-Ukraina, che cita fonti proprie, l'ex premier respira con supporto di ventilatore.

Spagna

La Spagna nelle ultime 24 ore conta altri 2.415 casi, che portano a 412.553 il numero complessivo dei contagi dall'inizio della pandemia. La comunità di Madrid è ancora l'area più colpita con 768 casi. I nuovi decessi sono 52, per un totale di 28.924 decessi. Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha annunciato la decisione di ricorrere all'esercito per aiutare le regioni nella lotta al coronavirus, alla luce del forte incremento di casi registrato nelle ultime settimane nel Paese iberico. "Il governo spagnolo va a mettere a disposizione delle regioni degli effettivi delle forze armate per effettuare il tracciamento" dei casi, ha affermato durante un discorso alla tv, precisando che saranno coinvolti 2 mila soldati. La maggioranza del territorio spagnolo è considerata da gran parte dei Paesi dell'Europa centrale e orientale una zona a rischio per i contagi, con l'imposizione di conseguenza di misure restrittive per i viaggiatori. Finora la Spagna ha registrato oltre 410 mila casi e quasi 29 mila morti.

Francia

Stamane principali ministri del governo francese sono stati convocati all'Eliseo dal presidente Emmanuel Macron per un Consiglio di Difesa dedicato alla ripresa dei contagi del Coronavirus e all'imminente riapertura delle scuole. La riapertura delle scuole arriva in un momento di grande preoccupazione per la ripresa dei casi, soprattutto nell'Ile-de-France e nelle Bouches-du-Rhone, la regione di Marsiglia. Proprio in questa regione il tasso di positività del virus è di 145 su 100.000 tamponi, nella città di Marsiglia, contro i 33 su 100.000 a livello nazionale. E' di queste ore uno studio dell'Inserm, l'istituto nazionale della Salute e della ricerca medica, che parla di 1.800 i francesi morti in casa per Covid e non registrati come tali. I decessi a domicilio si aggiungono a quelli ufficiali registrati negli ospedali, nelle case di riposo: 30.528, di cui 20.017 negli ospedali.

Germania

Sono 1278 i nuovi contagi da Covid19 registrati in Germania nelle 24 ore, secondo quanto riferisce il centro epidemiologico tedesco, il Robert Koch Institut. Sono cinque invece le vittime. Il numero complessivo delle infezioni da Covid sale così a 234.853 casi, mentre i decessi sono 9277.

Ucraina

Nelle ultime 24 ore in Ucraina si sono registrati 1.658 nuovi casi di Covid-19 e 25 decessi provocati dal morbo: lo riferisce il ministro della Salute Maksim Stepanov. Il totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia sale così a 108.415, i morti sono ufficialmente 2.318.Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono quelle di Chernivtsi (204), Ivano-Frankivsk (179), Ternopil (158) e Leopoli (136). I nuovi contagi nella capitale, Kiev, sono 130.

Russia

Galoppano i casi anche in Russia, che ha registrato 4.696 nuovi casi di Covid-19 e 120 decessi nelle ultime 24 ore. "Nell'ultimo giorno 4.696 nuovi casi di Covid-19 sono stati confermati in 84 regioni della Russia, tra cui 1.253 casi asintomatici attivi (26,7%)", hanno precisato i medici del quartier generale.

Gaza

Il lockdown è arrivato anche nella Striscia di Gaza, durerà 48 ore e viene proclamato dopo che sono stati scoperti i primi casi di coronavirus al di fuori delle strutture destinate alla quarantena. A destare allarme sono stati quattro componenti di una stessa famiglia risultati positivi al Covid. Il rischio di diffusione incontrollata a Gaza è da evitare: zona caratterizzata dal sovraffollamento e con fragilissime strutture sanitarie a disposizione, sotto oltre un decennio di blocco israeliano e diversi conflitti.

Hamas, che governa dal 2007, ha quindi disposto la chiusura dell'enclave, compresi uffici, scuole e moschee. Inoltre l'organizzazione palestinese ha chiesto aiuto all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per reperire dispositivi medici. Tra Israele e la Striscia di Gaza è tornata a salire la tensione negli ultimi giorni.

India

L'India registra per il settimo giorno di seguito oltre 60 mila nuovi casi di Coronavirus. Nel giro delle ultimo 24 ore, sono state segnalate 60.975 infezioni. Complessivamente, dall'inizio della pandemia, l'India conta 3,17 milioni di contagi, mentre i decessi sono cresciuti di 848 unità a 58.390. Dopo gli Stati Uniti e il Brasile, l'India è il Paese più colpito dalla pandemia da Covid-19.

Bali

Bali vietata ai turisti stranieri, almeno fino alla fine dell'anno. Nel mezzo della pandemia di Coronavirus e alla luce dei timori per i contagi in Indonesia, le autorità dell'isola - riporta la Bbc - hanno deciso di rivedere la decisione iniziale di 'riaprire' a settembre ai vacanzieri stranieri. I dati ufficiali aggiornati a ieri parlavano di 4.576 casi con 52 decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria a Bali. L'Indonesia, secondo il bollettino della Johns Hopkins University, registra invece più di 155.000 contagi e almeno 6.759 morti.

Finlandia

Il premier finlandese Sanna Marin ha chiesto di tagliare l'attuale giornata lavorativa di otto ore, sostenendo che orari più brevi potrebbero essere compensati da una maggiore produttività. Una riduzione della giornata lavorativa - da 8 a 6 ore - potrebbe aiutare anche vista la crescente disoccupazione dovuta al coronavirus. Ora Marin, che aveva lanciato l'idea di una giornata di sei ore prima di diventare premier, avrebbe bisogno di convincere gli altri quattro partiti della sua coalizione.

America latina

Il Perù ha superato ieri la soglia dei 600mila contagi e l'Argentina quella dei 7mila morti da Coronavirus. Lo hanno annunciato i ministeri della Salute dei rispettivi Paesi. In Perù dall'inizio dell'epidemia sono stati accertati 600.438 casi di Covid-19, 6.122 in più rispetto al giorno prima. In totale 150 nuovi decessi sono stati segnalati nelle ultime 24 ore, il numero più basso da due mesi e mezzo a questa parte, che portano il bilancio totale delle vittime a 27.813. L'Argentina, nel frattempo, ha raggiunto il suo record di decessi quotidiani con 381 morti in 24 ore. Il bilancio dell'epidemia è di 7.366 morti per 350.854 casi, la maggior parte dei quali registrati a Buenos Aires. Visti i dati della pandeamia, da domani ballerini di tutto il mondo si sfideranno ai Mondiali di tango di Buenos Aires, organizzati quest'anno eccezionalmente online.