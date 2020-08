Roma, 25 agosto 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia, dove il numero dei contagi è tornato a crescere. E tra i nuovi positivi figura anche Flavio Briatore, ricoverato al San Raffaele di Milano, mentre altri 52 casi sono stati scoperti tra il personale del Billionaire, il suo locale di Porto Cervo. Nel Trevigiano invece sono saliti a 182 i contagiati nello stabilimento agroalimentare Aia. Intanto l'infettivologo Massimo Galli guarda alla prossima riapertura delle scuole, sottolineando come sia "un'utopia" che i più piccoli riescano a stare "5 o 6 ore in classe con la mascherina". Ma il nostro Paese non è il solo a dover fare i conti con una risalita dei casi: la Spagna - ad esempio - ha deciso di ricorrere all'esercito per aiutare le regione nel tracciamento dei contagiati, mentre la Germania ha registrato quasi 1.300 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Tra i più colpiti resta l'India, mentre in Perù sono stati superati i 600mila casi.

L'Unità di Crisi della regione Campania ha reso noto che oggi si registrano 138 nuovi casi positivi al Covid 19, di cui 41 di rientro (23 dalla Sardegna e 18 da estero). I tamponi del giorno sono 3.620. In totale il numero dei positivi sale a 5.976 su 390.239 taponi. Si registra un nuovo deceduto, che porta il totale a 442. I nuovi guariti sono 14 che portano il totale a 4.370 (di cui 4.365 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.

In Toscana sono 11.253 i casi di positivita' al Coronavirus, 34 in più rispetto a ieri (14 identificati in corso di tracciamento e 20 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 34 casi odierni è di 38 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 54% è risultato asintomatico, il 23% pauci-sintomatico, il 23% lieve. Delle 34 positivita' odierne, 13 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero.

