Roma, 24 agosto 2020 - Il Coronavirus non arresta la sua corsa e nel mondo crescono i contagi. In Ucraina è grave l'ex premier Yulia Tymoshenko, mentre in Russia si sono registrati altri 4.744 casi e 65 morti nelle ultime 24 ore. In Germania i nuovi positivi sono 711, tre i vittime (complessivamente si contano 233.575 contagi e 9.272 decessi). Intanto, in Spagna, il governo della Catalogna ha proibito le riunioni di oltre 10 persone, che siano in ambito privato o pubblico. Breve frenata invece in Corea del Sud, dove i nuovi contagiati sono 266 (domenica erano stati 397)

L'India e lo studio sull'immunità di gregge

In India nelle ultime 24 ore si sono registrati 61.408 nuovi casi che portano il totale a oltre 3,1 milioni di contagi (i nuovi decessi sono 836). Ma proprio l'altissima diffuzione del Covid starebbe spingendo il Paese (il terzo più colpito) verso la cosiddetta immunità di gregge e quindi a un rallentamento della pandemia stessa, secondo quanto sostiene uno studio scientifico rilanciato dalla rivista Bloomberg Businesswee. La ricerca evidenzia come fino al 60% della popolazione abbia contratto il virus (a Nuova Delhi, ad esempio, il 30% dei 16 milioni di residenti), ma anche - dicono gli esperti - come un numero sufficiente di persone abbia sviluppo resistenza al Coronavirus. Così, sia a Nuova Delhi che a Mumbai il picco è stato superato e ora il numero di casi sta scendendo, anche se nell'ultimo periodo test rapidi dell'antigene hanno generato un alto numero di falsi negativi. Se il virus mostra segni di rallentamento nei grandi centri urbani, si sta invece diffondendo nell'esteso entroterra rurale. Sin dall'inizio della pandemia l'immunità di gregge, quale possibile risposta al virus invece della vaccinazione, e' stata al centro di controversie scientifiche e politiche.