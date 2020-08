Roma, 24 agosto 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia, dopo giorni in cui i nuovi positivi superano quota mille. Si attendono quindi gli aggiornamenti dal Ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, ma intanto una speranza sembra farsi strada nella lotta al Covid: dall'Istituto Spallanzani di Roma è partita la sperimentazione sull'uomo di un possibile vaccino. Nel frattempo, continuano i dibattiti sulla scuola, con i professori che denunciano i rischi della riapertura a settembre visto l'andamento dei contagi, e sui migranti, dopo l'ordinanza firmata dal presidente della Sicilia Nello Musumeci e bloccata dal Viminale. Il governatore oggi ha ribadito come negli hotspot non vengano rispettate le misure anti-Covid: "Se chiediamo alla gente di tenere la distanza, di portare la mascherina", ha detto il presidente, "è mai possibile che in uno standone debba no stare ammassate 500, 600, 700 persone?". Anche nel resto del mondo l'allerta è alta perchè la pandemia continua a correre: se in Russia i casi registrati nell'ultima giornata si aggirano attorno ai 5mila, in Germania i nuovi positivi sono 711 e in Spagna il governo della Catalogna corre ai riparti, proibendo le riunioni di oltre 10 persone, che siano in ambito privato o pubblico.

Covid, il bilancio di oggi, 24 agosto

Pubblicheremo qui, appena saranno disponibili, gli aggiornamenti dal ministero della Salute.

I numeri delle Regioni

A breve qui la tabella pdf.

Lazio, 146 contagi

"Oggi nel Lazio si registrano 146 casi. Di questi, il 57% sono link di rientri, mentre quelli con link dalla Sardegna sono il 40% (59 casi)". Lo rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato, precisando che nelle ultime 24 ore è stato anche registrato un decesso.

In Toscana altri 44 casi

''In Toscana sono 11.219 i casi di positività al Coronavirus, 44 in più rispetto a ieri (23 identificati in corso di tracciamento e 21 da attività di screening)", così il bollettino della Regione. E spiega: "L'età media dei 44 casi odierni è di 36 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 56% è risultato asintomatico. Delle 44 positività odierne, 7 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero''. Non si registra nessun decesso. Intanto, il presidente della Regione, Enrico Rossi, annuncia su Facebook i presidi sanitari dove poter effettuare il prelievo dei tamponi nei luoghi di maggiore movimento, ovvero in stazioni ferroviarie alta velocità, porti e aeroporti.

Puglia, nuovo aumento

Su 1.068 tamponi processati, oggi in Puglia sono stati registrati 46 contagi di Coronavirus: 30 in provincia di Bari, 10 nella Bat, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Non accadeva dallo scorso 30 aprile: è il numero più alto di casi di tutta la stagione estiva pugliese. Non sono stati registrati decessi.

Veneto, Zaia: "Pochi casi sintomatici"

"Oggi in Veneto ci sono 2.048 positivi su 6.500 soggetti in isolamento, dei quali 81 sintomatici". Così il governatore Luca Zaia. "Confermo ancora una volta - ha sottolineato - che gli ospedali non sono pieni: abbiamo solo 6 ricoverati in terapia intensiva". "In totale - spiega Zaia - sono ricoverate 120 persone in tutti gli ospedali del Veneto. solo 6 in terapia intensiva e si sta vedendo un fenomeno strano: in 10 giorni siamo passati dal 7% di sintomatici sul totale dei positivi al 3,9% di oggi. Cioè stanno diminuendo i soggetti con sintomi sui tutti i casi positivi. È un virus strano. Dà positività ma con pochi casi sintomatici".

Le altre Regioni

Nelle Marche si sono registrati solo 3 casi nelle ultime 24 ore, ma, segnala il bollettino regionale, sono stati effettuati anche meno tamponi. In Abruzzo altri 4 positivi al Coronavirus e 15 in Alto Adige.

Le altre notizie di oggi

Troppi contagi da Covid, serie A di nuovo a rischio

Coronavirus, Trump: "Ok all'uso di plasma di guariti, grande svolta terapeutica"

Tenet, ultima chance per il cinema post virus