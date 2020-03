Roma, 13 marzo 2020 - Nel mondo si espande l'infezione da coronavirus, e l'Europa è pronta a sospendere Schengen e chiudere le frontiere. Contagiati la moglie del premier canadese Trudeau e il ministro dell'interno australiano Dutton.

Intanto in Cina il peggio sembra essere passato: solo 8 i nuovi contagi (e per di più importati: 3 da Olanda, 2 da Italia e uno da Corea del Sud, Francia e Austria) e guarigioni all'80%.

A rischio i Giochi di Tokyo 2020, ma il Cio non molla. E anche l'Isis diffonde ai militanti le indicazioni per difendersi dal virus: 'Lavarsi le mani e affidarsi ad Allah'.

La Francia ferma il calcio

In Francia si ferma il calcio. I campionati di Ligue 1 e Ligue 2 sono sospesi "fino a nuovo ordine" dopo gli annunci ieri sera del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. Lo hanno deciso i presidenti delle società questa mattina

Le scuole della Francia resteranno chiuse da lunedì e per "almeno quindici giorni", probabilmente fino alle vacanze di primavera, conferma il ministro francese della Salute, Olivier Véran. La scelta di chiudere asili, scuole e università - una ipotesi seccamente smentita qualche giorno fa dal ministro dell'Istruzione, Jean-Michel Blanquer - è stata decisa dopo una riunione con gli esperti all'Eliseo.

l ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire ha promesso "indennizzi quotidiani" per quei genitori, in particolare le donne sole, che dovranno occuparsi dei figli rimasti a casa. "Solidarietà nazionale totale, sia al livello economico, sia finanziario, sia umano". Le Maire prevede anche "specifici aiuti" per le badanti: ci sarà un sostegno nonché un sistema di guardia "affinché possano andare a lavorare".

Germania: scuole chiuse ma non ovunque

Dopo i Land tedeschi di Saarland e Baviera, che hanno deciso di chiudere le scuole a partire da lunedì prossimo, oggi è attesa la decisione del NordReno Westfalia in merito ad un'eventuale chiusura. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Istruzione del Land, la liberale (Fdp) Yvonne Gebauer, in riferimento alla riunione del governo regionale in programma per la mattinata di oggi. Sono cresciute le richieste alla Germania di seguire la maggior parte dei suoi vicini europei nella chiusura delle scuole per aiutare a rallentare la diffusione del virus, ma nel sistema tedesco spetta ai governi regionali fare la scelta.

Spagna: in isolamento 4 paesi della Catalogna

La Spagna conta 3.052 contagi e 84 morti e per tentare di fermare l'infezione circa 66.000 abitanti di Igualada, Odena, Santa Margarida de Montbui e Vilanova del Cami "non possono lasciare la loro area urbana" ma non sono confinati a casa, ha annunciato ieri la Protezione civile spagnola. Il ministero dei Trasporti ha vietato l'attracco delle navi da crociera e l'arrivo di imbarcazioni italiane nei porti spagnoli e ha sospeso i collegamenti marittimi e aerei con il Marocco.

Olimpiadi: Abe chiama Trump

I preparativi per le Olimpiadi di Tokyo continueranno ad andare avanti nonostante il coronavirus: lo ha chiarito oggi il primo ministro giapponese Shinzo Abe durante una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che aveva suggerito di rimandare i giochi. Abe ha elencato a Trump gli sforzi del Giappone per le Olimpiadi, ha detto il portavoce del governo Yoshihide Suga in una conferenza stampa.

I due leader hanno concordato di coordinarsi strettamente tra loro per lo svolgimento degli eventi, ha aggiunto Suga. "Il Comitato Olimpico Internazionale e gli organizzatori di Tokyo non stanno prendendo in considerazione la cancellazione o il rinvio dei Giochi", ha poi detto ai giornalisti il ​​ministro olimpico Seiko Hashimoto.