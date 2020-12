Roma, 29 dicembre 2020 - Il fuoco del Covid non si spegne in tutto il mondo. Dopo l'allarme di ieri dal Regno Unito, dove si era registrato un record giornaliero di nuovi casi (41.385), oggi la Germania segnala un alto numero di morti: 852 decessi nelle sole 24 ore.

Germania

Anche in Germania il Coronavirus non ferma la sua corsa. Il Paese ha registrato altri 12.892 casi di Covid-19, che portano a 1.664.726 il totale dei contagi dall'inizio della pandemia. Stando ai dati diffusi oggi dal Robert Koch Institute, nelle ultime 24 ore sono morte altre 852 persone, per complessivi 30.978 decessi.

Gran Bretagna

Il capo del Servizio sanitario britannico (Nhs) , Simon Stevens, ha lanciato l'allarme sul fatto che il Paese è "di nuovo nell'occhio del ciclone", col numero di ricoveri per Covid-19 che ha superato quello registrato durante il picco di aprile. Lo riportano i media britannici, citando il messaggio di fine anno registrato da Stevens in un centro per la vaccinazione. "Siamo di nuovo nell'occhio del ciclone con la seconda ondata del Coronavirus che sta spazzando l'Europa e il nostro Paese", ha avvertito il capo dell'Nhs, elogiando il lavoro del personale sanitario e medico. Stevens ha poi lanciato un messaggio di ottimismo: "Pensiamo che per la fine della primavera saremo in grado di aver vaccinato tutte le persone a rischio e questo forse rappresenta il più grande spiraglio di speranza per l'anno che abbiamo davanti".

Russia

La Russia conferma 27.002 nuovi casi di Covid-19, 5.641 dei quali diagnosticati a Mosca, e altri 562 decessi a causa della pandemia di coronavirus. I dati ufficiali riportati dai media russi parlano di un totale di 3.105.037 contagi e 55.827 morti.

Altri Paesi

Mentre gli Stati Uniti hanno somministrato 2,1 milioni di dosi di vaccino contro il Coronavirus, come annunciato dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), l'Argentina avvia la campagna di vaccinazioni contro il Covid da martedì 29 dicembre con le dosi del vaccino russo Sputnik V, il primo registrato al mondo. Il Paese ha ricevuto la prima tranche di 300mila dosi alla vigilia di Natale e dalle 9:00 del mattino ora locale inizierà le operazioni. Centinaia di persone si sono già registrate online per essere immunizate, con i lavoratori del settore sanitario che avranno la priorità. A gennaio e febbraio sono attese altre forniture dalla Russia, cinque e 14 milioni di dosi rispettivamente.

Intanto, il Brasile continua a registrare tristi record e nelle ultime 24 ore sono 20.548 i nuovi contagi da Coronavirus e 431 i morti. I casi, dall'inizio della pandemia, hanno raggiunto quota 7,5 milioni (7.504.833), mentre i morti sono 191.570. Anche la Corea segnala un triste record di 40 decessi e più di 1.000 nuovi contagi da Coronavirus nell'arco di 24 ore. I dati dell'Agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kdca), riportati dall'agenzia di stampa Yonhap, parlano di altri 1.046 casi accertati di Covid-19, che portano il totale a 58.725 con 859 decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Dall'altra parte del mondo, invece, a Sydney centinaia di giovani britannici, ammassati senza mascherina, su una spiaggia hanno festeggiato il Natale con canti, balli e birre incuranti delle restrizioni anti-Coronavirus. Una festa che potrebbe costare ai partecipanti il visto per l'Australia e causare la loro espulsione immediata. È stato il ministro per l'immigrazione australiano, Alex Hawke, a minacciare provvedimenti dopo aver visto le immagini del party a Bronte Beach, vicino alla famosa Bondi Beach, che lo hanno lasciato "scioccato". La città australiana sta combattendo in questi giorni con un nuovo focolaio di Covid-19 partito dalla zona delle "spiagge del nord", dove sono stati già registrati 129 nuovi casi. "Se qualcuno è considerato un pericolo per la salute o la sicurezza pubblica può essere privato del visto ed espulso", ha detto il ministro secondo quanto riportato dalla Bbc. Nessuno dei partecipanti alla mega festa, perlopiù turisti britannici, è stato finora fermato o multato, ha riferito la polizia del New South Wales.