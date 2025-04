Cause del blackout in Spagna, Tabarelli: non si può escludere nulla, dall’attacco hacker al sabotaggio

Roma, 28 aprile 2025 – E’ giallo sulle cause del maxi blackout in Spagna, che ha coinvolto anche Portogallo e parte della Francia. "La situazione è molto grave e si naviga al buio: al momento non si hanno indicazioni sulle cause che hanno innescato il collasso del sistema elettrico. Ma non si può escludere nulla, dall'attacco hacker a un sabotaggio fino a qualche infrastruttura vitale della trasmissione". Così Davide Tabarelli, esperto di Nomisma Energia, affermando che potrebbe esserci anche "un incendio nel sud est francese che ha messo fuori gioco una linea di import. Ci vorranno ore per riportare alla normalità il servizio elettrico spagnolo".

Tabarelli spiega ancora che “la Francia è stata in parte coinvolta e ha offerto il suo aiuto alla Spagna per ripristinare la tensione richiesta. Questo episodio interessa marginalmente l'Italia che comunque dipende in maniera massiccia, soprattutto al Nord, dall'import francese", spiega l'esperto. "Questo blackout ricorda quello che si verificò in Italia nel 2003 che lascio il Paese nel caos. Anche in quell'occasione il sistema sembrava in sicurezza: oggi in Spagna alle 12.30 c'era un'enorme produzione dalle rinnovabile che probabilmente non hanno aiutato, sovraccaricando la rete a intermittenza, favorendo l'incidente. Questo episodio - conclude Tabarelli - arriva proprio mentre la Spagna era additata come esempio per la massiccia produzione da rinnovabili e bassi prezzi dell'elettricità”.

Passeggeri bloccati all'aeroporto di Lisbona (Ansa)

Secondo l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza informatica (Enisa), le prime indagini sulla causa delle interruzioni suggeriscono comunque un guasto tecnico piuttosto che un attacco informatico. "Per il momento l'indagine sembra evidenziare un problema tecnico o a un cavo", ha detto un portavoce dell'agenzia in una dichiarazione inviata via e-mail a Bloomberg. "Tuttavia - aggiunge - l'Enisa sta monitorando da vicino la situazione e siamo in contatto con le autorità competenti a livello nazionale e comunitario".