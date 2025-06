Greta Thunberg innamorata? Le foto con Chris Kebbon e quell’abbraccio in aeroporto

Londra, 15 giugno 2025 – Svedese come lei, attivista ambientalista e pro Pal come lei, dai tempi dei primi ‘Fridays for Future’. Per qualcuno tra Chris Kebbon e Greta Thuberg c’è più di una lunga amicizia. Kebbon è un fotografo di 22 anni: da tempo compare accanto alla giovane ‘pasionaria’ nelle foto di sit in e manifestazioni, con in mano cartelli sul cambiamento climatico e al collo una kefiah.

Greta Thunberg e Chris Kebbon al processo a Londra, febbraio 2024 (Afp)

Kebbon era in Sicilia con Greta poco prima che lei salpasse con la nave Madleen di Freedom Flotilla per portare aiuti a Gaza (il veliero non è mai approdato, perché sequestrato dall’esercito di Israele). Lui le ha scattato la dolcissima foto a prua con il pugno alzato, sotto la bandiera palestinese, immagine diventata simbolo della missione fallita nella Striscia. “Ultimi momenti di calma insieme prima della partenza, pieni di amore, cura e leggerezza”, ha scritto Kebbon a corredo dello scatto.

Il Daily Mail oggi pubblica una foto dei due ragazzi sugli scogli di Catania: era il 31 maggio e avevano appena fatto il bagno. Non erano soli, ma in compagnia dell’equipaggio che da lì a poco sarebbe partito con la Madleen. Eppure, eppure… Non è sfuggito ai cronisti neanche quell’abbraccio con cui il fotografo e videomaker ha accolto Greta all’aeroporto di Stoccolma. L’attivista era appena stata rispedita nel suo Paese da Israele, dopo l’arresto. Dopo un breve scambio di battute, Chris l'ha accompagnata dai giornalisti che l’aspettavano e si è improvvisato bodyguard, tenendo a bada i sostenitori troppo scatenati.

"Chris, che come Greta vive in un verde sobborgo borghese di Stoccolma, è un surfista di talento e online racconta di aver vissuto in Siria, Libano e Marocco con la sua famiglia”, scrive il Mail Online. Con Thunberg, Kebbon ha vissuto molte avventure legata al comune impegno civile. E’ stato coimputato con lei Londra, scagionato come lei, dopo aver protestato fuori da un hotel che ospitava i leader del settore petrolifero e del gas.

Londra, Chris Kebbon e Greta Thunberg lasciano il tribunale (Afp)

Se non è amore, il legame è comunque profondo e, almeno apparentemente, qualcosa di positivo per Greta, che in passato ha parlato della sua diagnosi di sindrome di Asperger, condizione che rende difficile le interazioni sociali.

La testata britannica ha voluto approfondire, arrivando a chiamare a casa Kebbon. Di fronte alle domande del giornalista, la madre di Chris ha gentilmente declinato.