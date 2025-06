Ali Khamenei nel mirino di Israele. “Trump ha posto il veto sull’uccisione della guida suprema iraniana”. Ma Netanyahu nega: “False notizie”

Roma, 15 giugno 2025 - Per Israele la guida suprema dell'Iran Ali Khamenei non è intoccabile, soprattutto dopo che i missili iraniani hanno colpito obiettivi civili in territorio israeliano. Una minaccia lanciata dal capo di stato maggiore israeliano, Eyal Zamir, dal capo del Mossad, David Barnea, dai vertici dell'Idf e dal ministro della Difesa Israel Katz, che già ieri dichiarava se "Khamenei continuerà a lanciare missili contro la popolazione israeliana, Teheran andrà in fiamme". Oggi un funzionario israeliano lo ha confermato al Wall Street Journal: per Tel Aviv "Il dittatore iraniano non è off limits".

La guida suprema dell'Iran Ali Khamenei

Notizia giunta anche al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che invece avrebbe posto il veto alle intenzioni israeliane di eliminare Ayatollah, hanno riferito due fonti dell'amministrazione americana ai media. Il premier israeliano però si è affrettato a smentire a Fox News che il tycoon avesse detto no al piano israeliano di uccidere l'ayatollah. "Ci sono così tante false notizie su conversazioni che non sono mai avvenute che non entrerò nei dettagli", ha commentato Netanyahu.

Per ora gli Stati Uniti, a parte difendere da missili e droni Israele, non sono entrati nell'operazione "Rising Lion" lanciata venerdì, al momento non sembrano intenzionati a farlo davanti al rischio di rimanere invischiati in un conflitto voluto da Gerusalemme, proprio quando stavano mediando sul nucleare iraniano con Teheran.

Ma Ali Khamenei, secondo alcune fonti si sente già un bersaglio dei caccia con la Stella di David e potrebbe tentare di fuggire all'estero, anche perché i servizi israeliani hanno confermato ai vertici del governo israeliano di Benjamin Netanyahu che la guida suprema dell'Iran avrebbe personalmente ordinato attacchi contro centri abitati in Israele, ha fatto sapere il "Jerusalem Post". Il clima è pesante e Ali Asghar Hejazi, vice capo di gabinetto di Khamenei, è pronto a dileguarsi: sarebbe in trattative con funzionari russi per garantire una potenziale uscita dall'Iran per sé e la sua famiglia. Via d'uscita che potrebbe prendere anche la guida suprema dell'Iran. Ieri il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva dichiarato che i leader iraniani stavano "facendo le valigie".

Già ieri i jet israeliani hanno bombardato la residenza di Ali Khamenei e l'ufficio presidenziale, hanno fatto sapere i media internazionali. I caccia di Tel Aviv hanno colpito nel distretto di Moniriyeh, sede del complesso pesantemente fortificato di Khamenei, come hanno mostrato le immagini scie di missili solcavano il cielo notturno mentre le armi antimissile sparavano in difesa dell'area politica più protetta del Paese.

E proprio oggi i caccia israeliani hanno mandato il messaggio più inquietante alla guida suprema dell'Iran, colpendo la sua città natale Mashhad, ad oltre 2300 chilometri da Israele, “l'attacco più in profondità dall'inizio dell'operazione”, una distanza che mostra il dominio dei cieli israeliano in Iran, e che non ci sono posti sicuri per lo stesso Khamenei.

Ex presidente, dal 1981 al 1989, e massimo esponente nazionale del clero sciita l'Ayatollah è da sempre considerato il simbolo della classe dirigente conservatrice del Paese. Chiara la sua politica anti-occidentale, rifiutando sempre il dialogo con gli Stati Uniti e giurando la distruzione di Israele. E' sposato dal 1964 con Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, nata in una famiglia religiosa proprio a Mashhad. Ha sei figli: Mustafa, nato nel 1965; Mujtaba (1969); Masoud (1974); Maitham (1978); Boshra (1980); Hoda (1981). Nel 2015, il Wall Street Journal sosteneva che la guida suprema iraniana avesse un tumore.