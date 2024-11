Alluvione a Valencia oggi, nuovo allarme meteo. Ancora 360mila persone senza acqua potabile

09:57

Ancora decine di persone intrappolate in auto o garage

Moltissime persone erano ai piani basi delle case, nei garage, tentando di mettere in salvo le auto, possono ancora esserci persone ancora vive fra coloro che si trovano in questa situazione". Lo ha detto la ministra di Difesa, Margarita Robles, in dichiarazioni alla tv nazionale Tve riferendosi agli abitanti dei municipi dell'area a sud di Valencia, sconvolta dalle piogge torrenziali di martedì. "Ci sono luoghi in cui ci sono auto accatastate su altre auto e veicoli in cui potrebbero esserci persone dentro", ha aggiunto Robles, che tuttavia non ha indicato un numero determinato di dispersi. La ministra, che ha espresso la solidarietà alle famiglie delle vittime delle inondazioni, ha ringraziato i 1.200 militari dell'Unità di emergenza dell'esercito distaccati nell'area di Levante, che «lavorano senza sosta», con 300 mezzi, ai quali dalle 8 di questa mattina si sono uniti altri 500 militari dell'esercito e dell'aeronautica. "Si uniranno tutti quelli che saranno necessari, con tutti i mezzi", ha assicurato Robles.