Miguel Bosè e l’alluvione di Valencia: “Colpa dei governi non del cambiamento climatico”

Roma, 1 novembre 2024 – “Sono devastato e sopraffatto dalla catastrofe di Valencia”. Lo scrive il cantante e attore Miguel Bosè in un lungo post su Instagram. Dal dolore alla rabbia il passo è breve per la star italo-spagnola, che dà una sua personale versione dell’origine della Dana, costata la vita a oltre 200 persone in Spagna. “Le persone – scrive Bosè – devono svegliarsi una volta per tutte e smettere di pensare che tutto ciò sia dovuto al cambiamento climatico, precedentemente chiamato riscaldamento globale. Non esiste una cosa del genere”.

Dopo aver negato il Covid, Miguel Bosè nega il cambiamento climatico e sui social attribuisce la responsabilità delle inondazioni “ai governi”, formati da “una banda di malvagi delinquenti”, quindi “all'ingegneria climatica delle scie chimiche sfuggita di mano”. “Sono furioso e pieno di rabbia perché tutte queste vite perdute, tutte queste case, campi, bestiame e averi sono senza dubbio la conseguenza già ampiamente documentata e pubblica di una somma di pratiche terribili e criminali messe in atto da governi che, tra distruzioni di dighe e bacini artificiali, e soprattutto con la pratica sproporzionata e incontrollata dell'ingegneria climatica, delle scie chimiche, sfuggita di mano, stanno causando solo dolore, sofferenza e povertà”. Quindi lancia un appello affinché le persone smettano di credere che il cambiamento climatico esiste ed è la causa di fenomeni estremi come l’alluvoione che ha messo in ginocchio Valencia.