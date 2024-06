Test elezioni europee 2024. Per chi voto? Scopri il ‘Navigatore politico’

Roma, 8 giugno 2024 – E’ arrivata l’ora di votare per le elezioni europee ma le idee su chi votare non sono ancora chiare? Quotidiano Nazionale in collaborazione con il Centro Robert Schuman, dipartimento interdisciplinare dell’Istituto Universitario Europeo (Iue) di Firenze, offre ai suoi lettori una bussola per orientarsi: ‘Navigatore politico’ (clicca qui per iniziare il test). Si tratta della nuova versione della App di consulenza elettorale EU&I, lanciata dallo Iue e sviluppata con il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa, di cui sono responsabili i professori Eugenio Pizzimenti ed Enrico Calossi.

Il 'Navigatore politico' ti dice quale partito ti rappresenta di più

Trenta domande a cui rispondere sulle questioni più scottanti e attuali nei Paesi membri dell’Unione europea: dalla difesa alle migrazioni, dall’economia all’ambiente, dalla tecnologia al lavoro.

Il funzionamento è chiaro e semplice. Agli utenti viene chiesto di valutare le dichiarazioni utilizzando una scala con cinque punteggi (da ‘completamente d’accordo’ a ‘completamente in disaccordo’). Una volta che gli utenti hanno valutato tutte le dichiarazioni, l’algoritmo indica quanto sono vicini i profili programmatici dei partiti politici alle preferenze espresse dall’utente.

Questo strumento è pensato per aiutare i cittadini-elettori a trovare il partito che meglio si adatta alle loro preferenze politiche. Tra le caratteristiche della nuova app EU&I, la possibilità di orientarsi anche ben oltre i confini del proprio Paese. Si può infatti selezionare uno qualsiasi dei 27 Stati membri e verificare il proprio posizionamento elettorale anche all’estero, rispetto alle grandi famiglie politiche europee. Buon test!

FAI IL TEST E SCOPRI I RISULTATI