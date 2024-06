Orari insoliti alle Elezioni europee 2024: quali sono e perché oggi i seggi sono aperti

Roma, 7 giugno 2024 – Mancano poche ore all’apertura delle urne per le Elezioni europee. Le date e gli orari del voto sono insoliti per i cittadini italiani, che solitamente votano di domenica e lunedì. Per le Europee l’Italia è invece chiamata al voto sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. Ecco perché.

I seggi saranno aperti l'8 e 9 giugno (Ansa)

Perché si vota di sabato?

Normalmente in Italia le operazioni di voto sono previste nelle giornate di domenica, dalle 7 alle 23, e di lunedì, dalle 7 alle 15. Tuttavia, lo svolgimento delle elezioni a livello europeo è previsto tra il 6 e il 9 giugno 2024. Gli Stati membri possono scegliere il giorno preciso delle elezioni secondo le proprie consuetudini, ma le elezioni si devono concludere entro la domenica. Di conseguenza, per permettere al meglio lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, gli italiani andranno al voto durante il fine settimana.

Non solo europee

Seguono il calendario dettato dalle elezioni europee anche le elezioni regionali e amministrative previste per il 2024. Nel weekend, negli stessi orari, la Regione Piemonte voterà sia per le europee che per le regionali. Mentre 3698 comuni italiani voteranno anche per le elezioni amministrative. Tra le grandi città chiamate al voto ci sono Bari, Bergamo, Cagliari, Firenze, Lecce, Perugia, Pesaro, Urbino e Potenza.