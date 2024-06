Come si vota alle comunali 2024 in Italia: spiegazione e grafici

Roma, 8 giugno 2024 – Oltre 3mila comuni italiani saranno chiamati alle urne oggi, sabato 8 giugno dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23, per rinnovare sindaci e consigli comunali, oltre che per votare alle europee.

I comuni al voto

Nello specifico, le elezioni amministrative riguardano 3700 municipi sparsi in tutta Italia. Tra le città al voto per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale ci sono 29 capoluoghi di provincia e sei di regione, ovvero Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza. Gli altri capoluoghi di provincia al voto sono Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Caltanissetta, Campobasso, Cesena, Cremona, Ferrara, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Urbino, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia.

Come si vota alle comunali nei comuni fino a 15mila abitanti: il grafico

Come si vota

Comuni sotto i 15 mila abitanti

Nei comuni sotto i 15mila abitanti il voto disgiunto non è possibile: l’elezione è in un unico turno e vince chi ottiene più preferenze. Si possono esprimere una o due preferenze della lista collegata al candidato sindaco, ma nel caso di due preferenze, occorre rispettare la parità di genere (quindi non si possono votare uomo/uomo o donna/donna) pena l’annullamento della seconda.

Comuni sopra i 15 mila abitanti

Discorso diverso nei comuni superiori a 15mila abitanti dove il voto disgiunto è permesso. Ciò significa che è possibile votare per un candidato sindaco e per una lista che non lo appoggia. E’ possibile anche tracciare un segno solo sulla lista o sul candidato sindaco. Vince chi ottiene il 50%+1 dei voti: se non si ottiene la maggioranza, tra i due candidati più votati si procede al ballottaggio. Si possono esprimere fino a due preferenze della lista collegata al candidato sindaco, ma se le preferenze sono due occorre rispettare la parità di genere, pena l’annullamento della seconda .

Elezioni comunali 2024: come si vota nei comuni con più di 15mila abitanti

Il ballottaggio

L'eventuale ballottaggio interessa i comuni al voto con popolazione superiore ai 15mila abitanti e si svolgerà domenica 23 e lunedì 24 giugno (in quel caso i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì). Il turno di ballottaggio, però, non riguarderà i comuni che votano in Friuli Venezia Giulia, perché tutti con popolazione inferiore ai 15mila abitanti.