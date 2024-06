Elezioni europee 2024, oggi si vota dalle 15: le notizie in tempo reale. Incognita affluenza

Roma, 8 giugno 2024 – Al via la maratona delle Elezioni Europee 2024. Le urne in Italia aprono oggi, sabato 8 giugno, alle 15 e resteranno aperte fino alle 23. Mentre domani, domenica 9 giugno, i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 (leggi qua la guida completa). In tutto il paese i cittadini esprimeranno le proprie preferenze per eleggere i futuri 76 membri italiani del Parlamento europeo. Vige però l’incognita dell’affluenza alle urne. Seguono il calendario dettato dalle Europee anche le elezioni regionali in Piemonte e le elezioni amministrative in 3.715 comuni italiani. Le operazioni di scrutinio per le Europee si terranno a partire dalle 23 di domenica.

Elezioni europee 2024, la febbre dell'affluenza

Segui la diretta qui sotto