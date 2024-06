Europee, Olanda al voto. I primi exit poll: Laburisti-Verdi in vantaggio sull’ultradestra di Wilders

Roma, 6 giugno 2024 – Con l’Olanda al voto iniziano oggi le Elezioni Europee. Proprio così perché non tutti i Paesi chiamati alle urne votano lo stesso giorno. L’Italia, per esempio, dovrà attendere ancora alcune ore prima dell’apertura dei seggi l’8 e il 9 giugno. Dai primi exit poll emerge che la coalizione Laburisti-Verdi, guidata da Frans Timmermans, è in vantaggio rispetto all’ultradestra di Geert Wilders.

Elezioni Europee 2024, Wilders alle urne

L’andamento, dunque, sembrerebbe andare in controtendenza rispetto ai sondaggi della vigilia delle Europee. Stando agli exit poll, l’Alleanza europeista otterrebbe 8 seggi rispetto ai 7 assegnati al Partito per la libertà (Pvv). Per Wilders, che nel 2019 ottenne 0 seggi, si tratta in ogni caso di una netta vittoria rispetto a cinque anni fa.