Risultati elezioni Campobasso 2024: lo spoglio delle comunali in diretta

Campobasso, 10 giugno 2024 – Si vota per rinnovare il primo cittadino anche nel capoluogo del Molise. A Campobasso in corsa per la poltrona ci sono due avvocati e un dirigente del Ministero dell’Istruzione con 12 liste: 6 per il centrodestra, 3 per il centrosinistra-coalizione progressista, 3 per il cantiere civico.

I tre candidati a sindaco di Campobasso: da sinistra Aldo De Benedittis, Marialuisa Forte e Giuseppe (Pino) Ruta

Gli exit poll

Secondo gli exit poll diffusi dal consorzio Opinio Italia per la Rai, Attilio De Benedittis (centrodestra) sarebbe in netto vantaggio nei sondaggi e vicino a un successo già al primo turno: è infatti stimato tra il 49 e il 53%. Più distante la candidata del campo largo Marialuisa Forte, che si attesta tra il 31 e il 35%. Giuseppe Ruta è tra il 14% e il 18%. L’affluenza definitiva è al 65,27%.

I candidati

La sfida è fra tre candidati: Aldo De Benedettiis, Marialuisa Forte e Giuseppe (Pino) Rauta.

Aldo De Benedittis. 66 anni, avvocato, è il candidato sindaco del centrodestra al Comune di Campobasso e dei tre è anche il solo ad aver ricoperto delle cariche politiche. È sostenuto da sei liste: Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Popolari per l’Italia, Fratelli d’Italia e Udc. Eletto al Consiglio comunale nel 1985, confermato nella successiva consiliatura (1990-1995), ha ricoperto l’incarico di assessore. Rieletto nel 2009 è stato nominato nell’Esecutivo con deleghe, prima al Bilancio e Patrimonio, successivamente allo Sport e Politiche sociali.

Marialuisa Forte, 61 anni, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale (Usr), è la candidata sindaco al Comune di Campobasso del centrosinistra-coalizione progressista. A sostenerla ci sono tre liste: Pd, M5s e Alleanza verdi sinistra-Alternativa progressista. È alla sua prima esperienza in campo politico. Coesione e inclusione sono i segni distintivi che caratterizzano il suo impegno in questa tornata elettorale.

Giuseppe (Pino) Ruta, 59 anni, anche lui è un avvocato ed è il candidato per il Cantiere Civico. Dietro di lui tre liste: Costruire Democrazia, Unica Terra Molise e Confederazione civica. Il suo è un esperimento da civico, totalmente fuori dalle logiche e dagli schemi di partito.Tra le sue priorità per il capoluogo, la programmazione urbanistica, verde, traffico, sociale, sport, tempo libero e cultura