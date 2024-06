Risultati comunali Cagliari: lo scrutinio in tempo reale

Cagliari, 10 giugno 2024 – Doppio appuntamento elettorale a Cagliari. Nel capoluogo della Sardegna, infatti, come in altri 3.700 di Comuni, si vota per l’elezione del sindaco e per il Parlamento europeo. A Cagliari la sfida è fra cinque candidati: Alessandra Zedda, Massimo Zedda, Giuseppe Farris, Claudia Ortu ed Emanuela Corda. La sfida vera, però, è fra i primi due. L'ex sindaco di centrodestra Paolo Truzzu si è dimesso il 28 marzo 2024 a seguito della proclamazione a consigliere regionale, dopo la sconfitta alle elezioni sarde a opera di Alessandra Todde. Il centrosinistra, con Massimo Zedda, punta alla spallata, forte della recente affermazione in Regione, ma il centrodestra, che candida l'omonima Alessandra Zedda, conta di mantenere il governo della città. L’affluenza è stata era del 56,9%.

Alessandra Zedda e Massimo Zedda, i due candidati principali a Cagliari

Gli exit poll

Gli exit poll di domenica alle 23 danno in testa Massimo Zedda, con una forbice tra il 59 e il 63%, mentre Alessandra Zedda (centrodestra) è al 31-35%. Seguono Giuseppe Fabris (2,5-4,5%) e Claudia Ortu (0,5-2,5%). Nessuna rilevazione per Emanuela Corda.

I candidati principali

Alessandra Zedda: è la candidata sindaca del centrodestra che ha il sostegno di sette liste: FdI, Lega, Forza Italia, Riformatori sardi, Psd'Az, Sardegna al centro 20 Venti e Alleanza Sardegna. Alessandra Zedda ha 57 anni e alle spalle una carriera nel basket, anche in Serie A. In politica ha indossato per anni la casacca di Forza Italia per poi passare alla Lega. È stata anche vicepresidente della Regione.

Massimo Zedda è invece il candidato del campo largo, sostenuto da dieci liste: Progressisti, Pd, M5s, Avs, Orizzonte comune, Sinistra futura, Cagliari Europea (Fortza Paris, Psi e Pri), A Innantis, Cagliari Avanti, Cagliari che vorrei. La sua vita in politica è cominciata nel 2006 con l’ingresso in consiglio comunale. Nel 2011 vinse le comunali con il centrosinistra, interrompendo lo strapotere del centrodestra, che durava dalla discesa in campo di Berlusconi nel 1994. Quella del 2024 è la sua terza corsa per farsi chiamare sindaco.

Gli altri tre sfidanti

Giuseppe Farris è il candidato sindaco del Movimento CiviCa 2024, con alle spalle una sola lista. Cagliaritano di 56 anni, è da circa trent’anni un avvocato. Con Forza Italia era stato assessore comunale nella giunta Floris, poi capogruppo all’opposizione quando Mssimo Zedda era sindaco. In seguito si prese una pausa dalla politica per poi tornare in corsa quest’anno da indipendente.

Emanuela Corda, candidata sindaca di Alternativa. Corda, 49 anni, anche lei è originaria del capoluogo. Nel 2011 scese in campo alle amministrative con il Movimento Cinque Stelle. Due anni dopo arrivò alla Camera dei deputati, alle politiche del 2018 fu poi confermata in Parlamento. In seguitò si staccò dal Movimento per passare ad Alternativa, di cui dal 2023 è la presidente. Questo anno è tornata in corsa per la fascia tricolore.

Claudia Ortu è la candidata di Cagliari popolare-Alternativa di classe. Ortu,47 anni, è alla sua seconda esperienza politica: due anni fa il primo approccio con la candidatura con Unione Popolare alle politiche. Ora la nuova discesa in campo con il sostegno di Potere al Popolo e Pci che si sono uniti nella lista Cagliari Popolare-alternativa di classe. Di professione Ortu è una ricercatrice all’Università di Cagliari nel dipartimento Lettere, lingue e beni culturali, oltre che giornalista pubblicista, è stata eletta coordinatrice nazionale per la Sardegna di Potere al Popolo.

Le scorse elezioni

Nelle amministrative del 2019 il vincitore fu il candidato del centrodestra Paolo Truzzu che, con il 50% dei voti, sconfisse al ballottaggio Francesca Ghirra del Campo Progressista. All’epoca l’affluenza alle urne fu del 51%.