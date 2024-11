Elezioni Usa già concluse nel villaggio del New Hempshire: parità tra Harris e Trump

New Hampshire, 5 novembre 2024 – Il piccolo villaggio di Dixville Notch, in New Hampshire, ha già dato il via alle elezioni Usa 2024. Uno dei primi luoghi del Paese a comunicare le proprie preferenze presidenziali, la vicepresidente K amala Harris e l'ex presidente Donald Trump hanno ricevuto tre voti a testa.

Trump e Harris: parità di voti in New Hampshire

Come riportato dal Cnn, hanno partecipato al voto quattro repubblicani e due elettori non dichiarati. Il villaggio, situato lungo il confine tra Stati Uniti e Canada, ha aperto e chiuso le urne poco dopo la mezzanotte (le 6:00 in Italia), secondo una tradizione che risale al 1960. Da allora, tutti gli aventi diritto della dozzina di abitanti di Dixville Notch, si riuniscono nella 'Ballot room' del The Balsam resort e votano subito dopo l'apertura del seggio. I voti vengono contati subito e i risultati annunciati immediatamente.

L'esito delle votazioni degli abitanti del villaggio non sempre anticipa il vincitore, infatti nel 2016 Dixville Notch preferì Hillary Clinton, ma poi a vincere il collegio elettorale fu Donald Trump. Ma nel 2020, la maggioranza si espresse sull’attuale presidente Joe Biden e ci azzeccò.