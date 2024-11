Trump o Harris: chi è il favorito per gli scommettitori. Le quote negli Usa e in Italia

Washington, 4 novembre 2024 – Alla vigilia del 5 novembre, giorno delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, l’esito del voto appare incerto. Pronti a sfidarsi all’ultima preferenza il repubblicano ed ex presidente Donald Trump, e la dem Kamala Harris, attuale vicepresidente del governo Biden. Gli ultimi sondaggi danno Trump in lieve vantaggio in attesa del verdetto di voto negli ‘swing states’ (Nevada, North Carolina, Georgia, Arizona, Wisconsin, Michigan e Pennsylvania). Ma su chi scommettono i bookmaker?

Un supporter di Trump in Pennsylvania (Ansa / Epa)

Le quote scommesse in Italia

Il vincitore delle presidenziali statunitensi sarà deciso soltanto una volta ricevuti gli esiti nei voti dei sette stati in bilico che porteranno all’assegnazione di ben 93 grandi elettori in totale. Per questo puntare su uno dei due contendenti è una scommessa particolarmente rischiosa.

Secondo la Snai, al 4 novembre la vittoria di Donald Trump è quotata 1.70, a fronte dell’1.70 di Bet365, dell’1.65 di Eurobet e dell’1.60 di GoldBet. D’altra parte, si registrano cifre di poco superiori per Kamala Harris, la cui vittoria è quotata 2.10 per Snai ed Eurobet e 2.25 per Bet365 e Goldbet. Donald Trump, a seguito degli ultimi sviluppi del dibattito elettorale, è quindi diventato l’attuale favorito per i bookmakers italiani.

Le quote negli Usa

Ad un solo giorno dalle elezioni, in America permane ma si riduce il vantaggio di Trump per i principali siti di scommesse statunitensi. In quella che si prospetta essere una delle sfide presidenziali più equilibrate della storia recente degli Usa, le speranze di vittoria di Trump si sono ristrette dal 65% (8/15) al 57% (4/5) a seguito di un sondaggio risalente a sabato sera scorso che vede Harris avanti in Iowa, stato in cui Trump aveva vinto nettamente nel corso delle ultime due precedenti tornate. “Il movimento di sabato sera è stato influenzato da un nuovo sondaggio, il rispettatissimo Des Moines Register, che ha visto Kamala davanti a Trump in Iowa” ha confermato il portavoce di Betfair Sam Rosbottom.