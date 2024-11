Elezioni Usa 2024, l’Election Day in diretta

Roma, 5 novembre 2024 - È arrivato il giorno più atteso, l’Election Day 2024. Gli occhi del mondo puntati sulle presidenziali americane, al duello finale la vicepresidente uscente Kamala Harris per i Dem e il repubblicano Donald Trump. Oltre 78 milioni di americani hanno già cominciato a votare nelle scorse settimane in California, Texas, Florida e Colorado, ma il 5 novembre resta il giorno delle elezioni ufficiali. Seggi aperti in orari differenti a seconda del fuso orario dei vari Stati: i primi saranno alle 6 (le 12 in Italia) del mattino New York e il Connecticut, ultima la California alle 7 (le 16 in Italia)

I primi risultati consolidati nei vari stati sono previsti tra le 4 e le 6 del mattino (ora italiana), anche se potrebbe essere necessario attendere ulteriori conteggi nelle zone ad elevata partecipazione di voto per corrispondenza. Negli ultimi cicli elettorali, come nel 2020, la conferma ufficiale del vincitore è arrivata solo giorni dopo. La cerimonia di insediamento del presidente eletto si terrà, come da tradizione, il 20 gennaio 2025 al Campidoglio di Washington: uno dei momenti più simbolici della democrazia americana.

Election Day in diretta

Election Day 2024: il duello finale tra Kamla Harris e Donald Trump