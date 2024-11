Elezioni Usa 2024, Trump chiude la campagna in Michigan e promette “nuove vette di gloria”

Roma, 5 novembre 2024 - Non sono mancati i colpi di scena e le sue celebri frasi non proprio ‘politically correct’ nell'ultimo comizio di Donald Trump. A poche ore dall'apertura dei seggi, il candidato Repubblicano ha prima fatto tappa in Pennsylvania - lo stato tra i più incerti, dove ha parlato anche Kamala Harris - e poi ha chiuso la sua campagna elettorale nello stato chiave del Michigan, tra quelli in bilico, dove ha cercato di recuperare lo stacco di quattro punti sull'avversaria.

Salendo sul palco, Trump si lamenta di un microfono troppo basso e, nel farlo, si prende la scena simulando del sesso orale. Il bersaglio, come sempre, è stata l’avversaria Dem. "Mettete Mike (Tyson) sul ring con Kamala. Sarà interessante", ha detto l’ex presidente in un comizio in Pennsylvania. E poi l’affondo: se Harris vincerà, “invaderà il Medio Oriente". E con queste premesse, sta per arrivare il giorno più atteso dal mondo: le elezioni presidenziali Usa.

"Con il vostro voto, possiamo risolvere ogni singolo problema che il nostro Paese affronta e condurre l'America, anzi il mondo, verso nuove vette di gloria", ha detto il tycoon alla

folla di Grand Rapids in Michigan.

Il tycoon ha ventilato per oggi una vittoria per la quale "aspettiamo da quattro anni", è tornato a promettere "una nuova età dell'oro" e a presentarsi come un unto del Signore che lo ha salvato da un attentato "che non ci ha fermato ma ci ha solo resi più determinati a finire il lavoro".

Trump afferma che la vicepresidente Kamala Harris "invaderà il Medio Oriente", facendo un ultimo appello agli elettori arabi e musulmani mentre cerca il loro sostegno per vincere nello stato in bilico del Michigan alla vigilia delle elezioni Usa.

"Stiamo costruendo la più grande e ampia coalizione nella storia politica americana. Ciò include numeri record di elettori arabi e musulmani nel Michigan che vogliono la pace", scrive Trump su X. "Sanno che Kamala e il suo gabinetto guerrafondaio invaderanno il Medio Oriente, faranno uccidere milioni di musulmani e inizieranno la terza guerra mondiale", aggiunge il tycoon promettendo di "riportare la pace" nella regione.

Donald Trump non abbandona la retorica violenta neppure nell'ultimo giorno della campagna elettorale. In un comizio in Pennsylvania, l'ex presidente Usa ha suggerito che Kamala Harris dovrebbe salire sul ring con il pugile Mike Tyson.

Nei giorni scorsi il tycoon aveva detto che non gli dispiacerebbe se sparassero ai media, aveva evocato il plotone di esecuzione per Liz Cheney e aveva detto che gli piacerebbe restituire il "colpo" che gli ha dato Michelle Obama, che lo ha criticato pesantemente. "Non abbiamo bisogno di una star perché abbiamo una politica, una politica grandiosa", ha affermato Trump in Pennsylvania criticando Beyoncé e il suo endorsement alla Harris.