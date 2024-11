Elezioni Usa 2024, Kamal Harris in Pennsylvania: “L'America è pronta per un nuovo inizio. Ogni voto conta”

Roma, 5 novembre 2024 - "Questa potrebbe essere una delle elezioni più serrate della storia: ogni voto conta. L'America è pronta per un nuovo inizio". Promette di “voltare pagina” e rilanciare un nuovo corso politico per la Casa Bianca: così Kamala Harris ha iniziato il suo comizio ad Allentown, in Pennsylvania, Stato cruciale per la sua elezione.

Con quattro punti di vantaggio su Donald Trump - la vicepresidente ha il 51% dei consensi contro il 47% dell’avversario repubblicano - la candidata Dem ce l’ha messa tutta per aumentare la forbice e portare a casa più voti possibili nello stato più incerto fra quelli indecisi e anche il più popoloso, dove il margine di rimonta potrebbe essere alto. Alla vigilia del voto, quattro i comizi nell’agenda di Harris.

Kamala Harris sul palco del comizio in Pennsylvania

"In queste elezioni abbiamo l'opportunità di voltare pagina rispetto a un decennio di politica guidata dalla paura e dalla divisione: ne abbiamo abbastanza", ha detto agli elettori nella sua ultima grande manifestazione elettorale in Pennsylvania a poche ore dall'apertura dei seggi negli Stati Uniti.

“Allentown, ci siamo. Manca solo un giorno a una delle elezioni più importanti della nostra vita e lo slancio è dalla nostra parte. L'America è pronta per una nuova strada in cui vediamo i nostri concittadini americani non come un nemico, ma come un vicino", ha detto ad una folla entusiasta che ha spesso interrotto il suo discorso con i cori "Non torneremo indietro" e "Usa, Usa".

Harris ha aperto il suo discorso dicendo: "Abbiamo lo slancio dalla nostra parte. Lo sentite?". E dopo l’applauso di rito, elegantissima e autorevole nel completo blu scuro d’ordinanza della campagna elettorale, ha iniziato a parlare. "Sono orgogliosa del mio impegno di lunga data nei confronti di Porto Rico e del suo popolo e sarò una presidente per tutti gli americani", ha ricordato.

Harris ha insistito di nuovo su Porto Rico, il territorio caraibico degli Stati Uniti definito un'isola di spazzatura galleggiante da un comico durante un grande comizio di Trump a New York una settimana fa. Anche se i residenti di Porto Rico non possono votare perché è un territorio d'oltremare e non uno stato dell'Unione, centinaia di migliaia sono gli elettori di origine portoricana residenti negli Stati Uniti.

"In questo momento stiamo combattendo per la nostra democrazia. Amiamo la nostra democrazia e la democrazia può essere un po' complicata a volte. Ma va bene così", ha detto la candidata Dem dopo che una donna aveva cercato di interrompere il suo discorso protestando sulla guerra in Medio oriente.

I voti di oltre 4.000 persone residenti all'estero sono stati contestati in 14 contee dello stato in bilico della Pennsylvania. Lo riferisce il Guardian. La legge della Pennsylvania richiede che qualcuno sia residente nello stato per votare. Ma "le contestazioni non sono valide”, afferma l'American Civil Liberties Union (Aclu), perché la legge federale consente ai cittadini americani di votare alle elezioni federali nell'ultimo luogo negli Stati Uniti in cui hanno vissuto se vivono all'estero e non sono sicuri di poter tornare nel Paese. L'Aclu, tramite i suoi legali, chiedono

di respingere tali contestazioni.

Non è facile identificare tutti gli autori delle contestazioni, ma alcuni sembrano riconducibili all'orbita del mondo cospirazionista Maga. In settembre Donald Trump aveva detto che i voti dall'estero sono fraudolenti. I giudici hanno respinto ricorsi analoghi in Carolina del Nord e in Michigan.