Web reputation, quanto conta per le aziende e come fare per ripulirla

Milano, 4 ottobre 2023 – Tutto ciò che postiamo e pubblichiamo sul web e sui social ha un peso che incide sulla nostra reputazione online, la cosiddetta web reputation. Un concetto che è diventato una componente fondamentale per la nostra vita personale e professionale, arrivando a influenzare direttamente ad esempio la ricerca di un lavoro o anche quello che gli altri pensano di noi, in base a ciò che pubblichiamo. Non solo, la web reputation impatta direttamente anche sul fatturato delle aziende e sul loro posizionamento online. Proprio per questo negli anni sono nate aziende che si occupano di ripulire la reputazione online dei clienti, per migliorarne l'immagine agli occhi degli utenti. Ci sono poi aziende che si sono spinte oltre, occupandosi anche della reputazione post-mortem, offrendo ai clienti la possibilità di veder ripulito il web dalle proprie informazioni personali o decidere cosa lasciare visibile.

Cos'è la web reputation

La web reputation si riferisce all'immagine che proiettiamo online quando utilizziamo social media, forum, blog e siti web personali. L'immagine può essere costruita e influenzata dalle nostre azioni e dal nostro comportamento online e lo stesso vale per un'azienda. Per questo motivo non va sottovalutata l'importanza della web reputation ed è essenziale comprendere che questa può avere un impatto significativo sulla vita di tutti i giorni. Oggi molte aziende, infatti, utilizzano la web reputation come uno dei criteri principali nella selezione di candidati per un lavoro o per posizionarsi sul web in base al target da raggiungere.

Cos'è il funerale digitale

Cosa succede ai nostri profili social o a ciò che abbiamo scritto sul web una volta deceduti? È una domanda che almeno una volta quasi tutti ci siamo posti. Per questo c'è chi ha pensato di offrire ai propri clienti un servizio che permette di decidere cosa fare con le proprie informazioni presenti sul web dopo la propria morte, per lasciare un'immagine positiva di sé. Già Facebook, ad esempio, ha previsto questo tipo di opzioni, permettendo all'utente di indicare un amico come contatto erede e responsabile del proprio profilo in caso di decesso. In questo modo il profilo diventerà commemorativo e l'amico scelto potrà averne il controllo. In alternativa, se non si vuole nominare un contatto erede è possibile chiedere l'eliminazione dell'account.

Quanto vale la web reputation per le aziende

Avere una buona reputazione online per un'azienda è fondamentale e non solo dal punto di vista delle recensioni, ma anche per quanto riguarda ciò che viene accostato al nome dell'azienda stessa. Come riportato dal Sole 24 Ore, Gio Talente, Direttore Esecutivo Digitalia 21, studio che si occupa di reputazione online, stima in "10 miliardi di fatturato all'anno" l'impatto che la web reputation ha sulle aziende. Un dato che per Talente "è in crescita anno dopo anno".