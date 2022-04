Nasce Warner Bros Discovery: sarà il colosso dell'intrattenimento e dello streaming

Nasce un nuovo colosso dell'entertainment e della comunicazione. Discovery, Inc. e AT&T Inc. hanno annunciato la chiusura della transazione che porta a mettere insieme i due business di WarnerMedia, storico gigante del settore, e Discovery, protagonista degli ultimi anni. La nuova società prende il nome di Warner Bros. Discovery, Inc. e debutterà al Nasdaq lunedì 11 aprile sotto il nuovo simbolo ''WBD''.



Warner Bros. Discovery creerà e distribuirà quello che mira a diventare il più completo portfolio di contenuti e brand d'intrattenimento al mondo. La nuova società unisce l'offerta premium di WarnerMedia d'intrattenimento, sport e news con le principali properties internazionali di intrattenimento e sport di Discovery, tra cui Discovery Channel, discovery+, Warner Bros. Entertainment, CNN, CNN+, DC, Eurosport, HBO, HBO Max, HGTV, Food Network, Investigation Discovery, TLC, TNT, TBS, truTV, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies e molti altri.



David Zaslav, Ceo Warner Bros. Discovery, ha dichiarato che l'annuncio della fusione "rappresenta una pietra miliare non solo per Warner Bros. Discovery ma per tutti i nostri azionisti, distributori, inserzionisti, partner creativi ma, soprattutto, per i consumatori a livello globale. Grazie a tutti i nostri asset e al modello di business diversificato, Warner Bros. Discovery offre il più completo portfolio di contenuti al mondo, film, brand televisivi e streaming''



Per John Stankey, Ceo At&T, ''è l'alba di una nuova era per la connettività e per AT&T. Con la chiusura di questa transazione, ci aspettiamo di investire a livelli record nelle nostre aree di crescita del 5G e della fibra, dove abbiamo un forte slancio, mentre lavoriamo per diventare il player americano leader nella banda larga. In WarnerMedia, Discovery eredita una squadra innovativa e di talento e una società dinamica, in crescita e globale, che è ben posizionata per guidare la trasformazione che sta avvenendo nei media e nell'intrattenimento, nella distribuzione diretta al consumatore e nella tecnologia''



Alla chiusura dell'accordo AT&T ha ricevuto 40,4 miliardi di dollari in contanti e il mantenimento di alcuni debiti da parte di WarnerMedia. Inoltre, gli azionisti di AT&T hanno ricevuto 0.241917 azioni di WBD per ogni azione ordinaria di AT&T. Di conseguenza, gli azionisti di AT&T hanno ricevuto 1,7 miliardi di azioni di WBD, che rappresentano il 71% delle azioni di WBD. Gli attuali azionisti di Discovery possiedono il resto della nuova società. Oltre alle loro nuove azioni ordinarie di WBD, gli azionisti di AT&T continuano a mantenere lo stesso numero di azioni ordinarie di AT&T che possedevano immediatamente prima della chiusura.