Il patron di Tesla, Elon Musk (nella foto) non è nuovo usi spericolati di Twitter. Il sondaggio lanciato sabato scorso in cui ha chiesto ai suoi 63 milioni di follower se dovesse vendere o meno il 10% delle sue azioni di Tesla per pagare le tasse sulla plusvalenza è l’ultima delle provocazioni che il visionario imprenditore ha affidato al social. Il sondaggio si è concluso domenica sera con il 57,9% di oltre tre milioni di votanti che si è detto favorevole alla vendita. "Mi atterrò alle indicazioni di questo sondaggio, qualunque sia il risultato", aveva precisato l’imprenditore. E ieri il titolo di Tesla a Wall Street è crollato in apertura del 5,33%.

© Riproduzione riservata