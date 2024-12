Va in tilt la app internet banking. Intesa Sanpaolo

Ancora una grana telematica. Dopo i sistemi dei pagamenti digitali andati in tilt in Italia la scorsa settimana e che è partito da Worldline, proprio in coincidenza del Black Friday, questa volta ad andare in ‘down’ è stata l’App di Intesa Sanpaolo. Un malfunzionamento sull’Internet banking non accessibile o con operatività bloccata fin dalle prime ore della mattina e che in serata si è risolto, con tutte le modalità di accesso ai servizi della banca che sono tornati alla piena normalità. Un blocco parziale che, peraltro, è arrivato nel giorno del pagamento delle pensioni che, ha spiegato la banca, "sono state tutte accreditate sui conti correnti e contabilizzate con la data del 2 dicembre". Non è, invece emerso, cosi come si era diffuso nel tam tam generale, alcun problema riguardante l’accredito degli stipendi. Downdetector, la piattaforma per le informazioni sullo stato dei servizi online, nel picco massimo ha raccolto oltre 7mila segnalazioni che poi nel corso della giornata si sono assestate tra le 1.500 e le 2mila, per poi crollare a poche centinaia.

‘Gentile cliente, ti informiamo che, a causa di un rallentamento momentaneo, la visibilità di alcuni movimenti (ad esempio mutui e accredito pensioni) potrebbe non essere disponibile. Ci scusiamo, per un problema tecnico, non puoi proseguire. Per favore, riprova più tardi". il messaggio che più di qualche correntista si è trovato a leggere nel tentativo di aprire l’app. E sul blackout sono arrivate le richieste di chiarimento da parte dei consumatori. "Abbiamo chiesto ai vertici dell’istituto di credito di avviare un tavolo di confronto con le associazioni dei consumatori", sottolinea Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti.

Red. Eco.