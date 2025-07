Nasce nuova società FS Energy. Donnarumma, passo strategico

Nasce FS Energy, la nuova società del gruppo FS con l'obiettivo di rendere l'approvvigionamento energetico più sostenibile ed economico e accelerare la decarbonizzazione del Paese favorendo la transizione energetica.

FS Energy, - si legge in una nota - con il presidente Massimiliano Garri e l'ad Antonino Giunta, guiderà lo sviluppo delle attività energetiche per tutte le società del gruppo FS attraverso l'implementazione di impianti fotovoltaici per incrementare la produzione e ottimizzare l'autoconsumo.

"La nascita di FS Energy rappresenta un passo strategico e concreto per contribuire alla decarbonizzazione del Paese e favorire lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile", afferma l'ad e direttore generale del gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma. "La nuova società rappresenta una delle chiavi di sviluppo del Piano strategico 2025-2029. Si tratta di un'operazione di rilevanza strategica che unisce il settore energetico e ferroviario permettendo di contribuire concretamente nell'economia dell'intero sistema Paese, con un risparmio in termini di costi e un'ottimizzazione in termini di efficientamento delle risorse. Il gruppo FS, leader della mobilità, intende guidare da protagonista la transizione energetica".

Obiettivo del gruppo FS, primo consumatore di energia elettrica del Paese con circa il 2% della domanda nazionale, è la decarbonizzazione dei consumi energetici attraverso la produzione da fonti rinnovabili e l'installazione di 1,1 GW (circa 1,5 TWh in caso di fotovoltaico) di capacità rinnovabile entro il 2029, pari al 19% di tutti i consumi del gruppo FS, e di circa 2 GW (3 TWh in caso di fotovoltaico) entro il 2034, ovvero il 40% dei consumi.

Il tema energia è parte degli obiettivi del Piano Strategico 2025-2029 che prevede 100 miliardi di euro di investimenti per innovare i trasporti.

Con interventi mirati a ottimizzare e ridurre i consumi energetici di tutto il gruppo, FS Energy eseguirà le diagnosi energetiche e si occuperà della pianificazione ed esecuzione di interventi di efficientamento energetico su stazioni e infrastrutture. Introdurrà, inoltre, tecnologie avanzate per ridurre i consumi, abbattere le emissioni di CO₂ e potenziare la sostenibilità complessiva del sistema ferroviario.