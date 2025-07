Accordo sui dazi e web tax, la partita è ancora aperta. Le differenze nei testi tra Europa e Usa

Roma, 29 luglio 2025 – Sono almeno cinque (digitale, farmaci, chip, metalli industriali e armi) le linee di contrasto o di aperta contraddizione tra Casa Bianca e Bruxelles sull’accordo scozzese sui dazi, così come esistono finora due racconti e due agende, quella americana e quella europea. E così, a quasi tre giorni dall’annuncio dell’intesa da parte di Donald Trump e Ursula von der Leyen, il patto di Turnberry è privo di una versione condivisa e, oltre alla bufera politica che ha investito il Vecchio Continente, si deve mettere in conto anche il rischio di un contenzioso rilevante per sciogliere i nodi critici: non a caso ben 11 Paesi, tra i quali la Francia e l’Italia, fanno la voce grossa per uno scudo su acciaio e alluminio. Sicché, a fine giornata, a ridurre l’impatto negativo dell’operazione c’è solo la valutazione del Fondo monetario internazionale: il commercio globale accelera per anticipare l’arrivo di nuovi dazi e il Pil globale nel 2025 salirà del 3% (+0,2) e, per l’Italia, dello 0,5% (contro lo 0,4% stimato ad aprile).

Un accordo non vincolante

Di fronte alla raffica di critiche che l’ha investita, la presidente della Commissione fa sapere, attraverso le parole del suo portavoce, che “qualche settimana fa parlavamo di un dazio generalizzato del 30% e all’inizio dell’incontro” tra i due presidenti «questa è stata la richiesta della controparte”. Certo è che la partita, per più versi è tuttora aperta. Si tratta a oltranza e, d’altra parte, la von der Leyen non può permettersi ulteriori concessioni. «L’accordo politico del 27 luglio 2025 non è giuridicamente vincolante – si legge, del resto, nella nota di Bruxelles - Oltre a intraprendere le azioni immediate impegnate, l’Ue e gli Usa negozieranno ulteriormente, in linea con le rispettive procedure interne, per attuare pienamente l’accordo politico».

Web tax e big tech tra annunci e smentite

L’Ue “non adotterà né manterrà tariffe per l’uso della rete”, è il punto messo nero su bianco da Washington che chiude la porta alla proposta continentale del fair share, l’equo contributo richiesto alle Big Tech. Da Bruxelles nessuna conferma esplicita di un dietrofront sulla tassazione delle piattaforme che - tra web tax e fair share - ciclicamente fa capolino. Ma nemmeno una smentita, dopo aver già eliminato la web tax dalla bozza del nuovo bilancio. “Non cambiamo le nostre regole e il nostro diritto di regolamentare autonomamente lo spazio digitale”, ha avvertito il portavoce Olof Gill.

La farmaceutica in bilico

Il testo americano include i medicinali tra i beni al 15%, una garanzia per «riequilibrare» i piatti della bilancia commerciale. Nella nota europea, invece, i farmaci restano esenti fino a nuovo ordine e i generici – classificati come strategici – sono destinati a tornare a quota zero. Una divergenza affiorata già subito dopo la stretta di mano scozzese tra Trump e von der Leyen. Al momento, ha precisato l’Ue, nessuna tariffa ma la scure del 15% potrebbe calare al termine dell’indagine americana di Washington per la sicurezza nazionale.

Due versioni sui chip

Gli Usa includono i semiconduttori nel 15%. L’Ue adotta invece lo schema farmaci: per ora sono salvi, tutto dipenderà dall’esito dell’istruttoria statunitense. Senza comunque superare il dazio flat.

Scure su acciaio, alluminio e rame

Per la Casa Bianca i dazi al 50% sui metalli industriali restano intatti, con l’impegno alla “sicurezza delle catene di approvvigionamento”. Palazzo Berlaymont spinge però per l’introduzione di quote tariffarie legate ai volumi storici, anche per arginare la concorrenza sleale cinese. E undici Paesi guidati da Parigi - e con Roma in prima linea - si sono rivolti direttamente alla presidente von der Leyen per invocare “al più presto” l’introduzione di uno scudo capace di tutelare la siderurgia Ue dalla minaccia della sovraccapacità globale che ha i lineamenti della Cina e porta il marchio del protezionismo americano.

Armi, solo promesse

Oltreoceano si celebra un «importante acquisto europeo di equipaggiamento militare americano». Bruxelles non ne fa menzione. È soltanto “un’aspettativa generale di Trump”, ha glissato l’Ue.