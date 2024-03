Utile netto +72,4%. Cedola raddoppiata La banca Credem ha chiuso il 2023 con un utile netto consolidato di 562,1 milioni, in aumento del 72,4% rispetto all'anno precedente. La raccolta da clientela e i prestiti sono in crescita, con 170mila nuovi clienti. Il dividendo proposto è di 0,65 euro per azione, il doppio rispetto al 2022.