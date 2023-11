Terna, al via la seconda edizione del master Tyrrhenian Lab

Parte la seconda edizione del master "Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica" promosso da Terna in collaborazione con le Università di Cagliari, Palermo e Salerno nell'ambito del progetto Tyrrhenian Lab, per il quale l'azienda guidata da Giuseppina Di Foggia ha previsto un investimento complessivo di 100 milioni di euro dal 2022 al 2026. L'inaugurazione del Master - la seconda delle tre edizioni previste - è avvenuta con un evento organizzato in contemporanea nei tre atenei. Il Tyrrhenian Lab ha l'obiettivo di istituire un centro di formazione di eccellenza distribuito nelle sedi delle tre città in cui approderanno i cavi del Tyrrhenian Link, l'elettrodotto sottomarino di Terna che unirà la Campania, la Sicilia e la Sardegna, per un totale di circa 970 km di collegamento e 3,7 miliardi di euro di investimenti, favorendo l'integrazione dei flussi di energia proveniente da fonti rinnovabili. Considerata la partecipazione alla prima edizione, Terna, d'intesa con i tre atenei, ha deciso di ampliare il numero di posti. Saranno infatti 19, e non più 15, gli studenti e le studentesse che, superata la selezione, prenderanno parte al corso in ciascuna delle tre Università per un totale di 57 partecipanti. In forte aumento il numero di candidature: complessivamente sono pervenute circa 300 domande (di cui il 36% a Palermo, il 34% a Salerno e il 30% a Cagliari) rispetto alle 170 della prima edizione. In crescita anche la partecipazione femminile: circa il 40% dei 57 selezionati, rispetto al 33% della prima edizione. Anche quest'anno il Master è risultato attrattivo non solo per i neolaureati (51%) e per coloro che hanno già esperienza lavorativa (33%), ma anche per profili che avevano già intrapreso un percorso accademico (16%). Il Master sarà composto di undici moduli per un totale di 60 crediti formativi. Una volta terminato il corso, i 19 studenti selezionati con il supporto degli atenei coinvolti saranno assunti da Terna e potranno operare nella sede territoriale in qualità di esperti ed esperte di algoritmi e modelli per il Mercato Elettrico, sistemi di analisi e regolazione degli apparati di campo e sistemi di Automazione di Stazione (SAS).