Borsa: Milano tiene con Stm e le banche, vendite sull'export

Chiusura invariata per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che si è appiattito sul finale di seduta, in scia all'indebolimento delle Borse europee, per effetto dei crescenti timori sulle ricadute dei dazi sull'economia.

Hanno sofferto i gruppi votati all'export e quelli della difesa in affanno, da Iveco (-3,8%) a Leonardo (-2,9%), da Stellantis (-2,7%) a Campari (-2,6%), da Buzzi (-2%) a Moncler (-2%) e Amplifon (-1,3%).

In controtendenza i semiconduttori, risparmiati dai dazi, con Stm (+2,7%), maglia rosa. Bene anche le banche con in testa Bper (+2,1%) e Banco Bpm (+1,7%), seguite da Tenaris (+1,6%), Cucinelli (+1,3%), Saipem (+0,9%) e Unicredit (+0,7%).