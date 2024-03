Rcs chiude il 2023 con l'utile in crescita a 57 milioni

Rcs chiude il 2023 con un utile in crescita a 57 milioni (+13,7%) ed ebitda a 136,2 milioni (+14,9%). Il cda, si legge in una nota, proporrà all'assemblea un dividendo di 0,07 euro per azione. I ricavi, preannunciati con i risultati preliminari, sono stati pari a 828 milioni con ricavi pubblicitari per 347,1 milioni. Il gruppo si pone "l'obiettivo di conseguire nel 2024 margini fortemente positivi, in crescita rispetto a quelli realizzati nel 2023 e di proseguire con un'ulteriore generazione di cassa dalla gestione operativa".