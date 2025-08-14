Mediobanca e l’ops Banca Generali: "Nessuna delega in bianco al Cda"

Clima sempre più rovente in vista dell’assemblea dei soci di Mediobanca, convocata il 21 agosto, per chiedere il via libera ai soci sull’ops Banca Generali. Ieri Piazzetta Cuccia ha risposto a Francesco Gaetano Caltagirone, che di Mediobanca detiene il 9,9% tramite il veicolo VM 2006. Lunedì Caltagirone aveva ribadito con forza il suo schieramento sul fronte del no, affermando che per l’operazione non basta una maggioranza semplice, che il Cda vuole ‘carta bianca’, e che le informazioni che servono per decidere sono ancora insufficienti.

L’istituto guidato da Alberto Nagel ribatte punto su punto. Il via libera sull’ops viene chiesto ai soci solo perché, essendo in corso l’offerta di Mps, il Cda ha uno spazio di manovra limitato e non può avviare da solo operazioni straordinarie. L’assemblea del 21 agosto quindi "è chiamata a confermare al Cda i poteri che la passivity rule temporaneamente sospende".

E prosegue: "Parlare di ‘delega in bianco’ non ha alcun senso giuridico perché, in ogni caso, l’assemblea non ha il potere di sostituirsi al Cda". Alle accuse di carenze informative invece ricorda "di aver formalmente proposto la conferma degli accordi esistenti tra Assicurazioni Generali e Banca Generali, consolidandone la durata temporale e l’allargamento al più ampio perimetro dell’operatore specializzato nel Wealth Management che nascerebbe dall’integrazione di Banca Generali con il gruppo Mediobanca". E ancora: "Il cuore degli accordi da stipulare con Assicurazioni Generali riflette quelli attualmente in vigore che il gruppo Caltagirone, azionista di Assicurazioni Generali, sicuramente conosce avendoli approvati il Cda di Banca Generali, ove risiedono i suoi rappresentanti" e che sono stati comunicati al mercato. "Non sussiste alcun rischio di esecuzione" precisa invece rispondendo a un altro dei temi posti da VM 2006.

Intanto ieri anche il proxy advisor Glass Lewis, così come Iss e Pirc nei giorni scorsi, ha confermato la raccomandazione agli investitori istituzionali azionisti di Mediobanca di votare a favore dell’ops su Banca Generali nell’assemblea del 21 agosto. Quando finalmente si conteranno i voti.