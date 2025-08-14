La stangata delle vacanze, ma quanto sono aumentati davvero i prezzi? I numeri a confronto

Roma, 14 agosto 2025 – Le foto delle spiagge semivuote a metà luglio hanno fatto il giro del Paese, suscitando sorpresa e preoccupazione tra gli operatori turistici. Un fenomeno confermato dai numeri: secondo il Sindacato italiano balneari (Sib), a luglio presenze e consumi sono calati in media del 15%, con punte del 25% in Calabria ed Emilia-Romagna. La Fiba-Confesercenti traccia un bilancio ancora più pesante sull’intero bimestre giugno-luglio, con una flessione stimata tra il -25% e il -30%. Ma se è vero che quest’anno ci sono meno turisti al mare, le mete di montagna registrano un incremento del turismo, anche se contenuto, grazie alla spinta dei social e, soprattutto, al caldo intenso che spinge a cercare temperature più miti. Secondo Assoturismo-Confesercenti, le località montane segnano un aumento intorno all’1%, invertendo la tendenza negativa del comparto balneare.

Un nuovo modello di vacanza

Le abitudini estive degli italiani stanno cambiando. La classica villeggiatura di agosto, lunga e stanziale, lascia spazio a vacanze più brevi, frammentate tra i mesi di spalla. “Molte persone scelgono la montagna, i laghi, le città d’arte o l’estero”, osserva Marco Maurelli, presidente di Federbalneari Italia. “Il mare resta la meta preferita - aggiunge -, ma oggi viene vissuto in modo più flessibile. Allo stesso tempo, le vacanze lunghe di un mese non sono più la norma: ci si muove per periodi brevi o molto brevi, concentrandosi su uno o due weekend al massimo o scegliendo una settimana mordi e fuggi”. Questo trend è confermato anche dagli operatori alpini, che parlano di un turismo sempre più “last minute”, legato alle previsioni meteo e con una riduzione delle spese extra. “Vediamo una riduzione delle spese dell’ospite, soprattutto per quanto riguarda gli extra, e un atteggiamento di meteoropatia: i turisti aspettano di vedere le previsioni e poi prenotano” spiega all’Adnkronos Gianni Battaiola, presidente di Federalberghi Trentino.

Montagna tra boom e overtourism

Complice il gran caldo, l’estate 2025 segna quindi un momento d’oro per molte località di montagna. Le Dolomiti, in particolare, restano il cuore dell’attrattività, con mete iconiche come il lago di Braies, le Tre Cime di Lavaredo e il Passo Sella, ma cresce anche l’interesse per valli e cime meno conosciute lungo tutto l’arco alpino, dal Trentino-Alto Adige al Friuli Venezia Giulia, passando per Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte. In Trentino l’anno scorso si sono registrati oltre 10 milioni di pernottamenti - di cui 6,4 milioni negli alberghi e 3,6 milioni nelle strutture extralberghiere - e l’obiettivo per quest’anno è confermare il record, secondo Battaiola, che è anche presidente di Trentino Marketing. In Alto Adige, il presidente di Federalberghi Manfred Pinzger, segnala che dal 1 novembre al 30 ottobre sono state raggiunte 35 milioni di presenze, un dato che consolida un anno da primato. Entrambi confermano un fenomeno di sovraffollamento nelle località più famose: “Non mi piace parlare di overtourism - commenta Battaiola - preferisco dire bad management, cattiva gestione dei flussi”. Le strategie per contenerlo passano per la promozione dei periodi di bassa stagione e di luoghi meno battuti, con rifugi aperti anche a settembre e ottobre, attività esperienziali e proposte legate a gastronomia e viticoltura.

Caro-vita, più che caro-ombrelloni

Sul banco degli imputati, più che il costo dell’ombrellone, c’è il caro-vita. L’inflazione di luglio, certificata dall’Istat, è cresciuta dell’1,7% su base annua, con un’accelerazione per i prodotti alimentari (+3,7%) e i trasporti (+3,3%). Le spiagge e piscine hanno segnato un rincaro medio del 3,4% in un anno, ma l’impatto maggiore per i turisti arriva da altre voci: voli nazionali a +35,9%, case vacanza e B&B +6%, pacchetti vacanza nazionali +10,3%. Il carrello della spesa registra un +3,2% annuo, con aumenti a doppia cifra per frutta fresca (+8,8%), pomodori (+12,3%), latticini (+7%), burro (+16,9%) e caffè (+23,4%).

I rincari negli alberghi

L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati Istat di luglio per stilare la classifica delle città che hanno registrato i maggiori rincari nei servizi di alloggio - alberghi, motel, pensioni, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù - confrontando non solo l’ultimo anno, ma anche il periodo pre-crisi del 2021, prima della guerra in Ucraina e della fiammata dei prezzi.

Rispetto a 4 anni fa, a fronte di un'inflazione pari al 17,7%,i prezzi di alberghi, motel, pensioni, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù, i cosiddetti servizi di alloggio, sono infatti aumentati del 38,6%. Medaglia d'oro è Venezia, che registra rincari del 64,7%. Argento a Milano (+60%) e bronzo a Firenze (+58,8%). Seguono Grosseto (+57,5%), Lucca (+56,5%), Trieste (+55,5%), Palermo (+53,6%), Napoli (+52,4%) e Como (+51,7%). Chiudono la top ten Roma e Reggio Calabria, entrambe con un ragguardevole +50,1%.

Rispetto a luglio 2024, a fronte di un’inflazione generale dell’1,7%, i servizi di alloggio sono saliti in media nazionale di un più contenuto +1,3%, ma in alcune città l’aumento è stato decisamente maggiore. A vincere la classifica della città con i rialzi tendenziali più alti dell'ultimo anno è Lucca, con un balzo del 20,2%. Al secondo posto Caserta, con un incremento annuo del 13,7%, seguita da Rimini con +10,9% e Perugia con +10,2%. Dati molto positivi e insoliti per alcune città che in passato erano in testa alle top ten degli aumenti, come Firenze, solo al 54esimo posto con +0,3% e, addirittura in deflazione, Venezia (66°, -1,3%), Roma (71°, -3%) e Milano, al quarto posto delle virtuose con -7,9%, dopo la vincente, come città risparmiosa, Siena (-12,6%), Mantova (-10,4%) e Pisa, al terzo posto con -9,4%.

“Non sappiamo se quest’anno gli albergatori delle città più visitate d’Italia siano stati virtuosi, se i rincari contenuti dipendano da un calo dell’afflusso turistico o se, avendo già portato al massimo i prezzi negli ultimi anni, non potessero permettersi ulteriori aumenti pena la perdita di clienti”, dice il presidente dell’Unc, Massimiliano Dona.

Le eccezioni che resistono

Non mancano le eccezioni balneari. Bibione (Venezia) registra il tutto esaurito con 18mila ombrelloni occupati e prezzi a partire da 21 euro, anche per la mezza giornata. “Non ci deve interessare se una famiglia si porta lo spuntino da casa”, sottolinea Andrea Anese, presidente del Consorzio Bibione Live. “È molto più importante che rispetti il divieto di fumo, lasci pulito e viva il tempo con serenità”, prosegue. La Liguria, per il ponte di Ferragosto, sfiora il 97% di occupazione delle camere: Savona al 98,3%, Imperia al 97,2%, Genova al 96,4% e La Spezia al 95,7%. “I prezzi liguri non sono i più economici in Italia, ma i servizi che diamo sono al top”, commenta Enrico Schiappapietra, presidente regionale del Sib. “Abbiamo puntato sulla qualità, sull’accessibilità e sul rispetto per l’ambiente”, sottolinea. Anche la Sardegna mostra una tenuta del mercato, con un’offerta che va dalle tariffe alte della Costa Smeralda alle postazioni accessibili a 20-25 euro in località come il Poetto e l’Oristanese.

Ferragosto salva-lidi

Se il calo nei giorni feriali è generalizzato, Ferragosto resta un giorno di vacanza per moltissimi italiani. “Ad agosto registriamo presenze turistiche nella norma come la scorsa estate. Abbiamo già il sold out in moltissimi stabilimenti balneari per la giornata di Ferragosto”, afferma il presidente nazionale del Sib, Tonino Capacchione. In alcune regioni, come Liguria, Puglia e Sardegna, il ponte segna addirittura un +10% rispetto al 2024, a conferma di una ‘polarizzazione’ della domanda concentrata nei fine settimana e nel periodo centrale di agosto. Capacchione segnala anche il cambio nella composizione della clientela: meno tedeschi, più arrivi dall’Est Europa e dai Paesi scandinavi, oltre a una “notevole presenza di turisti americani”, in particolare in Salento e Costa Smeralda. Per il presidente del Sib, resta “sbagliato e truffaldino additare il calo del turismo italiano di luglio alle tariffe balneari”, perché “essa ha riguardato soprattutto le destinazioni con i prezzi più convenienti come l’Emilia-Romagna”.

La politica in spiaggia

Il tema caro-spiagge e caro-vacanze per gli italiani è diventato anche politico. “Peccato che, poche ore dopo la sua uscita, i dati ufficiali del Viminale abbiano certificato l’esatto contrario” di una crisi del turismo, ha detto la premier Giorgia Meloni criticando la segretaria del Pd Elly Schlein, accusata di “diffondere notizie false” a riguardo. Schlein ribatte citando il calo del 15% segnalato dal Sib e l’aumento dei costi come prova delle difficoltà delle famiglie, legandolo ai bassi salari e alla mancata adozione del salario minimo. Giuseppe Conte, Antonio Misiani e Nicola Fratoianni accusano il governo di minimizzare l’impatto di rincari e salari stagnanti, parlando di “premier fuori dalla realtà”.

Agosto da 18 milioni di italiani

Sul fronte della domanda il mese di agosto resta il più gettonato. Secondo l’Osservatorio Turismo di Confcommercio-Swg, sono oltre 18 milioni gli italiani in vacanza, con il 70% che resta nel Paese. La spesa media pro capite è di 975 euro, per un totale di 17,6 miliardi di euro, in crescita del 13,5% rispetto al 2024. Emilia-Romagna, Toscana e Trentino-Alto Adige guidano le preferenze, con la Sardegna che entra nella top 3 per i soggiorni di almeno una settimana. Gli operatori confidano quindi in un prolungamento della stagione grazie ai mesi di spalla, con settembre e ottobre sempre più apprezzati. Per la montagna, la priorità sarà distribuire i flussi oltre le mete iconiche per evitare il rischio di saturazione, come già suggeriscono Federalberghi Trentino e Alto Adige, puntando su esperienze legate alla natura, alla gastronomia e alla cultura locale anche fuori stagione.