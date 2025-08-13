Come difendersi dalle truffe estive: sei consigli per non farti rovinare le vacanze

Roma, 13 agosto 2025 – Sono sempre di più le truffe estive nelle quali si incappa quando si prenota un appartamento o un'offerta per hotel da siti non ufficiali. Per non rovinarsi le vacanze occorre prestare attenzione, non inserire i dati della propria carta di credito su siti sconosciuti, e diffidare di offerte troppo vantaggiose via social, presentate da utenti non abilitati all'esercizio della professione o non affiliati ad agenzie turistiche.

Il vademecum di Abbac

L'Abbac (associazione bed & breakfast affittacamere e case vacanza) ha pubblicato un vademecum con sei consigli per difendersi dalle truffe. Ecco l'elenco delle norme da seguire per trascorrere un'estate serena: 1. Controlla l’URL del sito web che stai visitando. Che tu stia utilizzando un computer o uno smartphone, verifica di essere sul sito ufficiale; 2. Non cliccare su link sospetti o inaspettati. Un atteggiamento troppo disinvolto sui social può portare soprattutto i più giovani a cadere vittime di frodi. Se non sei sicuro che un messaggio o un post provenga da un’azienda legittima, non cliccare sui link; 3. Attenzione alle offerte troppo convenienti o alle richieste di acconti elevati. Se un’offerta sembra troppo bella per essere vera — specialmente se pubblicizzata sui social — potrebbe trattarsi di una truffa. In questi casi è meglio interrompere subito ogni comunicazione. Prenditi il tempo per confrontare le opzioni disponibili e non lasciarti mettere fretta nel pagare; 4. Non effettuare mai pagamenti al di fuori della piattaforma. Le piattaforme ufficiali proteggono i suoi utenti gestendo direttamente tutte le comunicazioni e le transazioni sulla piattaforma. Se qualcuno ti chiede di pagare o comunicare fuori dalla piattaforma, è molto probabile che si tratti di una truffa. Rifiuta qualsiasi proposta del genere e segnala immediatamente l’accaduto; 5. Prenota, paga e comunica solo tramite le piattaforme ufficiali. Se c’è un problema serio e l’host non può risolverlo, ti aiuteranno a trovare un’alternativa o verrai rimborsato. Se qualcuno ti chiede di uscire dalla piattaforma, segnalalo; 6. Leggi le recensioni. Controlla cosa dicono gli altri ospiti per prendere una decisione più consapevole. Consulta valutazioni, recensioni e descrizioni dell’annuncio. Puoi anche scrivere al tuo host via messaggistica sulla piattaforma prima di prenotare. E' poi sempre possibile rivolgersi alla Polizia di Stato anche attraverso il sito www.commissariatodips.it.

Nel 2024 oltre 19mila truffe online

Secondo i dati della polizia postale, nel 2024 sono stati registrati circa 19mila casi di truffe online, con un incremento del 14% rispetto al 2023. Le somme sottratte superano i 183 milioni di euro, segnando un aumento del 31% rispetto all’anno precedente. Più in generale, uno studio condotto da Up Research e Norstat rivela che, sempre nel 2024, circa 2,8 milioni di italiani sono stati vittime di una truffa o di un tentativo di frode nell’e-commerce, per un danno complessivo superiore ai 500 milioni di euro, in aumento del 9% rispetto al 2023. Tra gli strumenti più utilizzati dai malintenzionati ci sono i siti web falsi, seguiti da email ingannevoli. Più di un quarto delle frodi è avvenuto tramite i social network, mentre quasi una su sei attraverso app di messaggistica istantanea. Nel 2024, il team ha rilevato e bloccato oltre 3.200 domini di phishing a livello globale.

Bovio: “La prevenzione resta lo strumento principale per difendersi”

“La prevenzione è uno strumento fondamentale per contrastare le truffe online, che nel periodo estivo possono riguardare anche le prenotazioni di case vacanza. In questo contesto, è importante ricordare la collaborazione consolidata con piattaforme come Airbnb, che ci consente di fornire ai cittadini indicazioni utili per riconoscere ed evitare raggiri sempre più sofisticati, anche a causa dell’impiego dell’intelligenza artificiale da parte dei truffatori”- ha spiegato Luigi Bovio, direttore della divisione reati finanziari online della polizia postale. “Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, vogliamo aiutare i viaggiatori a riconoscere i segnali di allarme e a sapere a cosa prestare attenzione. I tentativi di frode sulle piattaforme che gestiscono direttamente i pagamenti sono estremamente rari. Prenotando, pagando e comunicando esclusivamente tramite la piattaforma, gli ospiti sono tutelati dai sistemi di sicurezza e dalle nostre politiche di rimborso”.